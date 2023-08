Si të shpëtoni nga stresi i panevojshëm gjatë pushimeve

Pushimet verore janë mishërimi i argëtimit dhe relaksimit. Këto janë ditët kur duhet të lini të gjithë stresin dhe shqetësimet në shtëpi, të shkoni atje ku duhet dhe të ktheheni plot momente të lumtura që do t’i rrëfeni për gjithë jetën. Për njerëzit që e kanë stresin si shoqërues kudo, pushimet nuk janë gjithmonë përjashtim.

Stresi i pushimeve mund të fillojë me paratë që duhet të jepni dhe keni frikë se do t’ju mbarojnë më vonë, ose me udhëtimin me avion ose me varkë. Por edhe presioni social, mendimi për të punuar gjatë gjithë vitit që kjo javë e pushimeve verore mund të krijojë stres edhe për njerëzit që nuk e përjetojnë atë në jetën e tyre të përditshme.

Por për shkak se pushimet janë vërtetuar se përfitojnë shëndetin tonë mendor dhe fizik, është e rëndësishme që të jemi në gjendje të bëjmë një çantë dhe të largohemi nga qyteti ynë dhe, edhe nëse nuk e lëmë plotësisht pas stresin, të jemi në gjendje ta përballojmë atë gjithnjë e më rallë. Vetëdhembshuria dhe pranimi do të ndihmojnë me këtë. Çfarë nënkuptojmë?

Pranoni që jeni i njëjti person me pushime

Të jesh larg shtëpisë nuk do të thotë që je një person tjetër. Nëse jeni një person rutinë dhe me orar, përditshmëria e pasigurt e festave mund të mos jetë për ju. Megjithatë, nuk keni pse të prishni rutinën tuaj edhe gjatë pushimeve. Do t’ju ndihmojë shumë të keni një orar, të dini se çfarë do të shihni çdo ditë, në cilën orë do të zgjoheni, madje edhe çfarë do të hani. Mundohuni të mos e mbingarkoni orarin tuaj dhe përfundimisht kjo ju krijon një shqetësim!

Pranoni se nuk do të dëshironi të bëni të njëjtat gjëra si miqtë tuaj

Sidomos nëse jeni me një grup të madh, shijet, preferencat dhe prioritetet ndryshojnë. Është e rëndësishme t’i kujtoni vetes se jeni individë të veçantë dhe duhet të veproni si të tillë. Nuk duhet të shqetësoheni as për atë që duan të bëjnë njerëzit e tjerë dhe nuk keni pse të detyroni dikë të ndjekë orarin tuaj. Ju nuk duhet të jeni ngjitës nëse nuk funksionon për ju.

Në këtë mënyrë, do ta keni më të lehtë t’i qëndroni besnik programit që keni bërë për veten tuaj. Për shembull, ju mund të zgjoheni në orën që dëshironi, të bëni ushtrimet tuaja në mëngjes ndërsa të gjithë të tjerët janë duke fjetur, pastaj të bëni gjëra të zakonshme gjatë ditës (banjo, hani, etj.), si dhe të pini një pije. Por askush nuk ju detyron të qëndroni zgjuar duke kërcyer deri në mëngjes nëse jeni të përgjumur apo jo në humor.

Para se të shkoni në pushime, është gjithashtu e rëndësishme të flisni me grupin me të cilin do të udhëtoni. Shpjegojuni atyre ankthet dhe synimet tuaja, në mënyrë që të jeni në të njëjtën faqe.

Mbani zakonet tuaja të shëndetshme

Kjo nuk do të thotë që ju nuk do të provoni ushqimin vendas ose do të pini pak më shumë alkool nëse dëshironi. Megjithatë, largimi nga zakonet tuaja të shëndetshme mund t’ju shkaktojë shumë stres si gjatë pushimeve ashtu edhe kur ktheheni. Prandaj, përpiquni të mbani disa nga zakonet e shëndetshme. Pini shumë ujë, veçanërisht nëse jeni të ekspozuar në diell gjatë gjithë ditës. Bëni zgjedhje më të shëndetshme në tavernë apo restorant dhe përpiquni të mos e teproni me alkoolin. Me fjalë të tjera, gjeni një ekuilibër.

Ju gjithashtu mund të bëni disa ushtrime, pavarësisht nëse është 20 minuta joga në mëngjes ose një stërvitje HIIT që është e shkurtër, por shumë efektive. Ju gjithashtu keni mundësinë për të çuar fitnesin tuaj në det, duke praktikuar aftësitë tuaja të notit. Dhe sigurisht ju keni gjithmonë mundësinë për të shkuar për një vrap ose një shëtitje, ku do të keni mundësinë të shihni më mirë vendin që keni vizituar!

Qëndroni diku rehat

Kur jeni duke u përballur me stresin, është e rëndësishme që të keni një vend ku ndiheni rehat për të shfrytëzuar ose pushuar. Në këtë rast, mos zgjidhni të qëndroni në një bujtinë ose një kamping. Nëse po udhëtoni edhe me një grup të madh, është e rëndësishme të jeni në një Airbnb të madh, ose në dhoma të veçanta hoteli në mënyrë që të mos ndiheni nën presion. Gjithashtu, nëse keni parasysh se dëshironi të ktheheni më herët se pjesa tjetër e grupit në mbrëmje, është e rëndësishme të gjeni një shtëpi pranë qendrës së ishullit ose qytetit, në mënyrë që të mund të ktheheni vetëm dhe të mos vareni nga drejtuesi i grupit ose jo varet nga ju, nëse jeni shoferi.

Është gjithashtu shumë e dobishme nëse doni të ruani zakonet tuaja të shëndetshme, siç u përmend më lart, të gjeni një apartament ose dhomë hoteli që ju lejon të gatuani.

Mos shkaktoni ankthet tuaja

Rrjedhimisht, nëse keni disa praktika që i përdorni për të mos ju mbytur me stres, askush nuk po ju pengon t’i përshtatni ato edhe me pushimet tuaja. Gjithashtu, mund të qëndroni në zonën tuaj të rehatisë dhe të mos provoni gjëra të reja, për të cilat nuk jeni as të sigurt se si do t’i përgjigjeni.

Pranoje veten

Të gjitha këto praktika nuk do të funksionojnë nëse nuk e keni pranuar veten dhe po e gjykoni vazhdimisht veten. Ju pëlqen të keni një orar, të ushqeheni shëndetshëm, të ushtroheni edhe gjatë pushimeve. Për të tjerët kjo mund të jetë e çuditshme dhe larg idesë së një pushimi, por për ju funksionon dhe kjo është ajo që ka rëndësi. Duke lënë mënjanë kritikat, do të jeni në gjendje të relaksoheni, të eksploroni vendin që keni vizituar dhe të kaloni një kohë vërtet të mirë.