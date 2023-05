Si të shpëtoni nga flokët e yndyrshëm me disa hapa të thjeshtë

Lëkura juaj e kokës prodhon një substancë yndyrore (vaj natyral) të quajtur sebum, e cila i ndihmon flokët tuaj të qëndrojnë të hidratuar dhe me shkëlqim, duke i mbrojtur nga tharja dhe thyerja. Megjithatë, kur skalpi juaj prodhon shumë sebum, flokët tuaj bëhen të yndyrshëm. Shikoni si mund të kujdeseni për flokët me vaj:

1. I lani flokët më pak

Sa herë që lani flokët, shampoja largon vajrat nga skalpi i kokës, i cili më pas prodhon më shumë sebum sepse lahet. Pra, larja e flokëve shumë shpesh është arsyeja pse trupi juaj prodhon më shumë vaj.

Është mirë të lani flokët 2-3 herë në javë. Por shmangni fërkimin e kokës me thonjtë tuaj pasi kjo mund ta irritojë atë dhe ta bëjë atë të prodhojë më shumë vaj.

2. Përdorni një balsam të lehtë

Balsami i lehtë hidraton flokët tuaj dhe rimbush lagështinë e humbur në skalpin tuaj në mënyrë që të mos mbiprodhojë vajra.

3. Zgjidhni me kujdes produktet e kujdesit për flokët

Zgjidhni produktet e duhura për flokët tuaj të yndyrshëm, të cilat balancojnë lëkurën në kokë dhe nuk përmbajnë përbërës kimikë si silikoni, vajra minerale dhe naftë. Këta përbërës i bëjnë flokët tuaj të hollë të duken më të lëmuar dhe më të shndritshëm, por ato krijohen shpejt dhe tërheqin grimcat, të cilat i bëjnë flokët të duken edhe më të yndyrshëm.

4. Shpëlajeni mirë

Shpëlajini flokët shumë mirë në mënyrë që të mos mbetet asnjë produkt në lëkurën e kokës. Ajo që mbetet, ndërtohet dhe i bën flokët të duken më të rëndë dhe më të yndyrshëm çdo ditë që kalon.

Përveç kësaj, ju mund të përdorni edhe uthull molle të holluar, e cila heq akumulimin nga produktet e kujdesit të lëkurës, balancon pH-në e kokës dhe redukton thyerjen.

5. Shmangni nxehtësinë

Nxehtësia mund të jetë një nga gjërat më të këqija për flokët me vaj, sepse shkakton djersitje dhe kjo i bën flokët tuaj të duken më të ndotur. Gjithashtu, përdorimi i nxehtësisë nga mjetet e stilimit rrafshon fijet e flokëve duke e bërë sebumin më të dukshëm. Lani menjëherë kur djersitni dhe lërini flokët të thahen natyrshëm.

6. Shmangni prekjen e flokëve

Ju përdorni duart tuaja për shumë detyra dhe ato zakonisht janë të pista dhe të djersitura. Gjëja e fundit që dëshironi të bëni është të transferoni papastërtitë dhe djersën në flokët tuaj të pastër dhe të shëndetshëm.

7. Jini të sjellshëm me flokët tuaj

Nëse e krehni kokën me furçë ose gërvishtni me nervozizëm, do të acaroni lëkurën e kokës. Ky acarim mund ta stimulojë atë dhe të bëjë që gjëndrat tuaja të prodhojnë edhe më shumë vajra duke i bërë flokët tuaj më të yndyrshëm.