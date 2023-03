Si të përgatisni ballokumet e Elbasanit, përbërësi sekret për t’i bërë të shkrifëta

Në Ditën e Verës, janë gatuar e tregtuar gjithandej nëpër Shqipëri, ballokumet. Por shija e tyre e vërtetë mund të dallohet vetëm në qytetin që i krijoi, Elbasan.

Gjithsesi, ne ju sjellim sot recetën tradicionale të ballokumeve. Ju këshillojmë të përdorni përbërës të freskët fshati.

Përbërësit:

1 kg miell misri

500 g gjalpë i freskët

8 kokrra vezë

Pak finjë zjarri

500 gr sheqer

Përgatitja: Të gjithë përbërësit përzgjidhen në kushte natyrale. Gjalpi i freskët tretet dhe vendoset në enën e ballokumes. Mbi gjalpë hidhet pak e nga pak sheqer dhe të dyja rrihen gjatë nga një lugë druri. Me pas hidhen vezët një e nga një ndërkohë që rrahja me lugë vazhdon. Pastaj e ka radhën hedhja e miellit të misrit. Mielli i misrit hidhet me ngadalë dhe përzihet vazhdimisht me lugën e drunjtë. Në masën e formuar hidhet pak finjë zjarri. Rrahja duhet të bëhet me dore. Brumi i formuar nga kjo përzierje merret më lugë druri dhe vendoset ne topa ne tepsi dhe futet në furrë. Piqet dhe shërbehet në formën e kulaçeve.