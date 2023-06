Si të lini një përshtypje të mirë tek vjehrra në takimin tuaj të parë

Jeni fejuar kohët e fundit? Urime!

A ndiheni nervoz që do të takoni vjehrrën dhe vjehrrin? Mos u shqetësoni. Shumica e njerëzve shqetësohen për këtë takim të parë me familjen e partnerit. Ne do t’ju japim disa këshilla se si të “përballoni” këtë moment me dinjitet dhe pa gabime. Vjehrra juaj mund të vlerësojë disa detaje të vogla, prandaj kini parasysh këto këshilla:

Vendosni kohën dhe vendin e takimit

Zgjidhni një kohë të përshtatshme për të gjithë dhe zgjidhni një vend që është i lehtë për t’u arritur nga të gjithë anëtarët e familjes. Ju mund të dëshironi të takoheni në një restorant apo kafene, por vendosni paraprakisht se kush duhet ta paguajë faturën. Sigurohuni që të paraqiteni në kohë, ose edhe më mirë, disa minuta më herët.

Vishuni për këtë rast

Mos harroni se ju keni vetëm një shans për të bërë një përshtypje të parë, kështu që vishuni aq bukur sa mundeni, bazuar në vendin ku planifikoni të takoni. Nëse jeni duke u bërë bashkë në një restorant, vishni diçka të këndshme, të pastër dhe serioze. Sigurohuni që flokët dhe thonjtë tuaj të jenë të pastër dhe të rregulluar mirë. Mos vishni asgjë provokuese, sepse ky nuk është rasti.

Sillni dhurata

Nëse shkoni në drekë ose darkë me një dhuratë të vogël për secilin anëtar, kjo merret si një shenjë vlerësimi. Kjo gjë do t’ju bëjë të fitoni disa pikë shtesë: duke treguar kështu edhe konsideratën dhe bujarinë tuaj.

Thirrini ata në emrat e tyre të preferuar

Filloni të thërrisni vjehrrën dhe vjehrrin tuaj: zonjë ose zotëri. Ata mund t’ju kërkojnë t’i thërrisni në emër, ose ndoshta mami dhe babi. Thuajuni se jeni të nderuar t’i thërrisni siç e kërkojnë.