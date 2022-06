Si të gatuani për 10 minuta ëmbëlsirën më të shijshme në botë

Nevojiten:

– 5 vezë,

– 5 lugë sheqer,

– 5 lugë miell,

– 2 lugë kakao,

– 1 qese pluhur për ëmbëlsira,

– 500 ml qumësht.

Për shtojcë:

– 250 g sheqer

– 500 ml ujë,

– Sheqer vaniljeje.

Për fill:

– 500 ml qumësht,

– 5 lugë miell,

– 100 g sheqer,

– 1 sheqer vaniljeje.

Përgatitja:

1. Tundni 5 të bardhë të vezëve me 5 lugë sheqer, shtoni 5 të verdhë të vezëve, 5 lugë miell, 2 lugë kakao dhe pluhur për ëmbëlsira.

2. Lyeni tepsinë dhe piqeni koren në furrë. Në koren e pjekur qitni shurupin e zier nga 250 g sheqer, 500 ml ujë, 1 sheqer vaniljeje. Të nxehtën në të nxehtë dhe lëreni të ftohet në tepsi.

3. Filli: nga 0,5 l qumësht, 5 lugë miell, 100 g sheqer dhe sheqer vaniljeje zieni me kremin e bardhë. Kur të ftohet, shtoni 250 g gjalpë të përzier me 1 lugë sheqer pluhur. Fillin e bardhë qiteni mbi kore. Sipër fillit të bardhë qitni 3 shtanglla çokollate të shkrirë me pak gjalpë./albeu.com