Si të dallojmë floririn origjinal nga ai i rremë

Metalet , Vulë

Natyrisht, mënyra më e lehtë është të kontrollosh vulën. Dhe për numrat e gdhendur kërkoni në internet për ti krahasuar nëse janë njëlloj. Kur të blini bizhuteri nëse nuk arrini të lexoni qartë numrat, mos rrezikoni kot për ta blerë.

Numri që merrni do të tregojë përqindjen e përmbajtjes së një metali të çmuar. Për shembull, vulë me numrin 925 do të thotë se ka 92.5% të metaleve të pastra.

Markat e arit – 375, 500, 583, 585, 750, 916, 958, 999

Shenja të argjendta – 800, 830, 875, 925, 960, 999

Shenjat e Platinum – 850, 900, 950, 999

STILSi dallohet floriri / Ja si të mësoni nëse bizhuteritë janë origjinale!

MË TEPËR

Diabeti zhduket përgjithmonë! Bëni këtë një herë para gjumit!

DiaFix

Top 6 Most Corrupt Leaders In Recent History

Zestradar

Ukrainian Hospitals Need An Emergency Supply Of Medicines

UA Patriots

Russia Attacked More Than 20 Schools A Day, Save Ukraine

Helpua

Ja si të mësoni nëse bizhuteritë janë origjinale!

Jeni zhgënjyer ndonjëherë kur keni bërë blerje të bizhuterive në shuma të konsiderueshme parash? Dyqane me bizhuteri të rreme ka kudo dhe i shesin ato si të vërteta.

Argjendi mund të shitet si ari i bardhë, shenjat e falsifikuara mund të jenë të gdhendura në bizhuteri. Pra, është e rëndësishme të jeni të vetëdijshëm për këto gjëra kur jeni duke blerë një unazë, një byzylyk, një gjerdan, një palë vathë ose ndonjë tjetër bizhuteri.

Dritare.net listoi metodat më të thjeshta që do ju ndihmojnë të kontrolloni nëse bizhuteritë janë të rreme apo të vërteta.

Metalet , Vulë

Natyrisht, mënyra më e lehtë është të kontrollosh vulën. Dhe për numrat e gdhendur kërkoni në internet për ti krahasuar nëse janë njëlloj. Kur të blini bizhuteri nëse nuk arrini të lexoni qartë numrat, mos rrezikoni kot për ta blerë.

Numri që merrni do të tregojë përqindjen e përmbajtjes së një metali të çmuar. Për shembull, vulë me numrin 925 do të thotë se ka 92.5% të metaleve të pastra.

Markat e arit – 375, 500, 583, 585, 750, 916, 958, 999

Shenja të argjendta – 800, 830, 875, 925, 960, 999

Shenjat e Platinum – 850, 900, 950, 999

Magnet

Një unazë e vërtetë me një përmbajtje të lartë prej metali të çmuar nuk duhet të magnetizohet. Kjo është arsyeja pse është shumë mirë të merrni një magnet kur niseni drejt dyqanit për të blerë bizhuteri.

STILSi dallohet floriri / Ja si të mësoni nëse bizhuteritë janë origjinale!

MË TEPËR

Diabeti zhduket përgjithmonë! Bëni këtë një herë para gjumit!

DiaFix

Top 6 Most Corrupt Leaders In Recent History

Zestradar

Ukrainian Hospitals Need An Emergency Supply Of Medicines

UA Patriots

Russia Attacked More Than 20 Schools A Day, Save Ukraine

Helpua

Ja si të mësoni nëse bizhuteritë janë origjinale!

Jeni zhgënjyer ndonjëherë kur keni bërë blerje të bizhuterive në shuma të konsiderueshme parash? Dyqane me bizhuteri të rreme ka kudo dhe i shesin ato si të vërteta.

Argjendi mund të shitet si ari i bardhë, shenjat e falsifikuara mund të jenë të gdhendura në bizhuteri. Pra, është e rëndësishme të jeni të vetëdijshëm për këto gjëra kur jeni duke blerë një unazë, një byzylyk, një gjerdan, një palë vathë ose ndonjë tjetër bizhuteri.

Dritare.net listoi metodat më të thjeshta që do ju ndihmojnë të kontrolloni nëse bizhuteritë janë të rreme apo të vërteta.

Metalet, vulë

Natyrisht, mënyra më e lehtë është të kontrollosh vulën. Dhe për numrat e gdhendur kërkoni në internet për ti krahasuar nëse janë njëlloj. Kur të blini bizhuteri nëse nuk arrini të lexoni qartë numrat, mos rrezikoni kot për ta blerë.

Numri që merrni do të tregojë përqindjen e përmbajtjes së një metali të çmuar. Për shembull, vulë me numrin 925 do të thotë se ka 92.5% të metaleve të pastra.

Markat e arit – 375, 500, 583, 585, 750, 916, 958, 999

Shenja të argjendta – 800, 830, 875, 925, 960, 999

Shenjat e Platinum – 850, 900, 950, 999

Magnet

Një unazë e vërtetë me një përmbajtje të lartë prej metali të çmuar nuk duhet të magnetizohet. Kjo është arsyeja pse është shumë mirë të merrni një magnet kur niseni drejt dyqanit për të blerë bizhuteri.

Dëmet

Argjendi dhe platini duken shumë të ngjashëm dhe prandaj është kaq e lehtë për të zëvendësuar metalin e shtrenjtë me një çmim të lirë. Nëse ndodh diçka e tillë me argjendin do kuptohet shumë shpejtë sepse do marrë një hije të zezë. Me platinin nuk ndodh kjo gjë.

Jod

Ari mund të kontrollohet me ndihmën e jodit. Nëse ka mbetur një njollë në bizhuteri prej ari, pas testit me jod, kjo është një shenjë që tregon se ari është i vërtet, nëse jo është i rremë.

Uthull

Ari i vërtet në uthull errësohet shumë shpejtë, merrni uthull hidheni në një gotë dhe mbajeni për rreth 5 minuta, nëse unaza do qëndrojë në ngjyrë ari të ndezur, është e rreme, nëse do errësohet është e vërtet.

Amoniak

Kur bashkëveprojnë me shumicën e metaleve, amoniaku shkakton që sipërfaqja të nxihet. Pra kur të provoni vërtetësinë e arit me amoniak, nëse do nxihet atëherë është i vërtetë.

Smeraldi

Një smerald i vërtetë nuk ka modele, tuba ose spirale brenda. Për më tepër, një smerald i vërtetë nuk ndikohet nga nxehtësia, për rrjedhojë, gjithmonë qëndron i ftohtë nga prekja./albeu.com