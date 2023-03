Si ta bëni dikë që t’ju tregojë sekretet që mban

Të gjithë njerëzit kanë sekrete ose gjëra që ata duan të mbajnë vetë. Mund të jetë diçka aq e thjeshtë sa një blerje e re ose diçka më serioze si një divorc.

Nëse doni që dikush të hapë zemrën e tij për ju, ka disa hapa që mund të ndiqni. Ata u zbuluan në Lifehacker.com nga një studiues, i cili për arsye të kuptueshme donte të mbetej anonim. Pra, para se të bëni ndonjë gjë tjetër, provoni sa vijon:

Filloni bisedën pa kërkuar që bashkëbiseduesi juaj të hapet për ju

Pyetni ata diçka të përgjithshme, pa e shtyrë. Lëreni personin tjetër të flasë vetë pa ndërprerë dhe t’i bëjë ata të ndjehen rehat. Për shembull, nëse jeni në një takim dhe doni të dini pse përfundoi marrëdhënia e mëparshme e partnerit tuaj, nuk do ta pyesni menjëherë atë. Ju do të bëni disa pyetje më të përgjithshme. Në fund të fundit, askush nuk i hapet dikujt tjetër nëse nuk ndihet rehat, apo jo? Lëreni personin tjetër të pushojë, pa e ndërprerë atë duke treguar histori të ngjashme të tuajën, dhe në këtë mënyrë ju do të arrini ta ‘zhbllokoni’ atë.

Tregoni dhembshuri dhe përgjegjësi

Gjithmonë tregoni mirëkuptim dhe dhembshuri. Kur flisni ballë për ballë me një person, shikojini ata në sy. Nëse jeni në telefon, sqaroni se po i kushtoni vëmendje dhe po dëgjoni personin tjetër. Të flasësh për çështje personale dhe të ndjeshme është e vështirë. Biseda me dikë që nuk dëgjon ose nuk i kushton vëmendje është edhe më e vështirë. Të kuptuarit dhe t’i kushtoni vëmendje personit tjetër sinjalizon se jeni atje dhe të gatshëm të ndihmoni ose qetësoni bashkëbiseduesin tuaj. Nëse doni të dini diçka të fshehur, mbajeni të freskët dhe jini të pranishëm në diskutim si dëgjues shumë të mirë.

Jam i durueshëm

Jepini personit tjetër hapësirë dhe kohë për t’u shprehur, të ndihet rehat dhe tëarrijë të hap zemrën e tyre për ju. Nëse nxitoni dhe vazhdimisht bëni pyetje, ju jepni përshtypjen se nuk jeni vërtet të interesuar për personin tjetër dhe problemin e tyre dhe thjesht dëshironi të bëni thashetheme. Tregoni respekt dhe mbi të gjitha, besueshmëri. Nëse zbuloni atë që u ju kanë treguar, sigurisht që nuk do të jetë e lehtë për njerëzit që të ‘hapen’ me ju. /albeu.com