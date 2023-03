Si Putin e e llogariti gabim luftën?

Lufta brutale në Ukrainë shpërtheu më shumë se një vit pasi Presidenti Vladimir Putin shtjelloi pohimin e tij të shpeshtë se rusët dhe ukrainasit janë “një popull”.

Në esenë e tij të çuditshme të vitit 2021, të titulluar “Mbi unitetin historik të rusëve dhe ukrainasve”, kreu i Kremlinit mohoi historinë e pavarur të Ukrainës dhe tha se kombi mund të jetë sovran vetëm në partneritet me Rusinë.

Eseja, e publikuar në faqen e internetit të Kremlinit, përsëriti zhgënjimin e Putinit me rënien e perandorisë sovjetike dhe ngriti shqetësime për atë që ai kishte planifikuar.

Por kur Rusia pushtoi fqinjin e saj më 24 shkurt, në një lëvizje që shkaktoi valë tronditëse në të gjithë botën, trupat ukrainase ishin në gjendje të përballonin dhe zmbrapsnin ushtrinë e fuqishme ruse.

Por si e ka llogaritur gabim lideri rus?

Duke mohuar pavarësinë e Ukrainës

Në një artikull për London School of Economics, Oleg Chupryna, një kandidat për doktoraturë në Qendrën për Studime Evropiane dhe Euroaziatike në Universitetin Maynooth, përshkruan se si Putin bëri një “gabim kritik pasi besonte se Ukraina e pavarur ishte një trill historik, i krijuar artificialisht nga Perëndimi për të dobësuar dhe ndarë Rusinë”.

Chupryna thotë se mohimi i identitetit kombëtar të Ukrainës e bëri atë të besonte se ukrainasit nuk do të bënin një mbrojtje serioze dhe ndoshta do të mirëprisnin trupat ruse.

Duke besuar se ushtria e Ukrainës ishte e dobët

Kremlini “besonte me arrogancë se ushtria ukrainase ishte e dobët” dhe se rezistenca që do të takonte ushtria ruse do të zgjaste vetëm disa ditë, ose ndoshta edhe orë, shkruan Chupryna.

Por ajo që ndodhi në vend ishte se burrat ukrainas u vunë në radhë për orë të tëra në qendrat e rekrutimit ushtarak për t’u bashkuar me ushtrinë dhe për të mbrojtur vendin e tyre, duke penguar kështu trupat ruse të orkestronin kapjen e shpejtë që kishin synuar.

Të papërgatitur për betejë

Kur trupat ruse hynë në Ukrainë nëpërmjet Bjellorusisë vitin e kaluar, ata nuk ishin të përgatitur për luftën përpara.

Chupryna vëren se në gjashtë muajt e parë të luftës, Rusia humbi të paktën gjysmën e ushtrisë së saj profesionale dhe sulmet e saj në infrastrukturën civile “dështuan” për të arritur objektivat e Kremlinit.

Uniteti i aleatëve perëndimorë

Rusia nuk priste një përgjigje të bashkuar nga Perëndimi dhe kjo ishte një tjetër pengesë për planin e saj të marrjes së pushtetit.

Chupryna shpjegon se mbështetja ekonomike, politike dhe diplomatike nga Perëndimi ka qenë “e paprecedentë”, veçanërisht kur bëhet fjalë për furnizimin me armë dhe municione.

“E rëndësishmja, ukrainasit janë shumë të motivuar pasi nuk kanë zgjidhje tjetër veçse të luftojnë deri në fitore. Ata e kuptojnë qartë se masakra e Buçës mund të presë të gjithë vendin nëse Ukraina humbet luftën.”, shton ai.

Duke parë pikat e Chuprynas, mund të shihet se Kremlini e ka llogaritur gabim pushtimin e Ukrainës në shumë mënyra.

Por pa asnjë shenjë të një armëpushimi ose një plani paqeje të rënë dakord, nuk duket të ketë ndonjë shenjë se ushtria ruse do të tërhiqet nga Ukraina në të ardhmen e afërt./Marrë nga Sky News, albeu.com