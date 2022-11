Si po mashtrohen shqiptarët nga njoftimet në internet për punë jashtë Shqipërisë

Tre persona janë ankuar në redaksinë e Fiks Fare se janë mashtruar dhe kanë paguar mijëra euro për të ikur për punë jashtë Shqipërisë.

Një i ri ka paguar 3 mijë euro për punë në Gjermani, por s’mori kurrë kontratën e punës. Një tjetër ankohet se ka paguar një shumë të madhe për në Angli, rreth 10 mijë sterlina. Ka parë një njoftim në internet, në “Tik Tok”.

Ka kontaktuar me këtë person, por pas pagesës së lekëve te noteri dhe në dorë, mashtruesi është zhdukur. Rasti i tretë është i një 45 vjeçari nga Bubqi, Fushë Krujë.

Ka paguar plot 5500 euro për në Suedi, pasi ka parë një njoftim në internet. Personit i ka dhënë me noteri një shumë të majme, pasi do ti nxirrte vizë në ambasadën e Suedisë.

“3 mijë euro për kontratën e punë, s’e mora kurrë!”

Ardit Moshi ankohet në Fiks Fare se një person, i quajtur Emiliano Tresa, e ka mashtruar për ta punësuar në Gjermani. Ai thotë se me personin i ka njohur vëllai i tij, pasi ky ishte në Gjermani shofer në një firmë të mirë. Emiliano i kërkoi 3 mijë euro Arditit, ku 1500 euro duhet ti paguante në Shqipëri dhe pjesën tjetër në Gjermani. Emiljano do ti mundësonte kontratën e punës, të cilën do e dorëzonte punëdhënësi gjerman në Ambasadën Gjermane në Shqipëri. Shumën prej 1500 euro e ka pagur te “Pallati me Shigjeta”, ku Emiljano i thotë se “tani do të vish të rrish 3 muaj dhe do punosh në të zezë në Gjermani dhe më pas të nxjerr kontratën e punës”.

Arditi ka shkuar në Gjermani bashkë me një person tjetër që edhe ai kishte paguar 3 mijë euro. Qëndroi disa ditë dhe Emiljano i tha se “pronari nuk do që të punoni në të zezë, pasi ka kontroll”. Ai i thotë se duhet të ikë në Shqipëri dhe se ai do ti nisë Ambasadës Gjermane kontratën e punës. Por, për kontratën do edhe 1500 euro të tjera. Arditi thotë se s’donte t’ia jepte, por vëllai i tij këmbënguli dhe ai ia dha. Erdhi në Shqipëri, por kontrata s’erdhi kurrë!

Më tej, Arditi ka kontaktuar disa herë në telefon me Emiljanon, në telefon e rrjete sociale. Komunikimi i fundit ka qenë në fundvitin e kaluar, pra të vitit 2021. Në ato komunikim, Emiljano Tresa pranon se i ka marrë Arditit shumën dhe se “do t’ia kthejë, pasi ka qenë pa punë”. Por, më tej ai i ka bërë bllok Arditit, në telefon dhe rrjete sociale dhe është “zhdukur”. Fiksi telefonon numrin, por ai del i paarritshëm. Gazetarët i shkruajmë në “facebook”, ku e pyesin se përse i ka marrë paratë dhe s’ia kthen. Por, deri më tani s’na ka kthyer përgjigje.

Mashtrimi 10 mijë sterlina për vizë turistike në Angli

Një 34 vjeçar u ankua në Fiks Fare se ka paguar një shumë të madhe për në Angli, rreth 10 mijë sterlina. Ka parë një njoftim në internet, në “Tik Tok”. Ka kontaktuar me këtë person, por pas pagesës së lekëve te noteri dhe në dorë, mashtruesi është zhdukur.

Ai thotë se i ka dhënë një personi të quajtur Amarildo Jaku, një shumë 6500 sterlina me deklaratë noteriale dhe një shumë 3500 euro në dorë pasi ky person i ka premtuar se do të ikte me dokumente dhe me avion për në Angli.

Ai ka të gjitha bisedat në telefon me këtë person, i cili e mashtron jo do të dalë tani dokumenti, jo do të presë biletën. Por në fund zhduket dhe s’i hap më telefonin. “Më thoshte se mbaron për 10 ditë. Më tha se kam njerëz brenda në ambasadën angleze në Tiranë. Më dërgonte mesazhe me persona, sikur ata kishin ikur në Angli. I besova, se s’doja të ikja me gomone. Por, më mashtroi. S’më dërgoi në Angli dhe s’më ktheu mbrapsht paratë” thotë 34 – vjeçari, teksa ka edhe një video ku personi që i ka marrë paratë i pranon se ia ka marrë.

“Te deklarata noteriale shkruhet se banon në Lezhë. Shkova atje po më thanë nuk e njohim. Të gjithë e njihnin, po askush nuk e tregonte se ku ishte” thotë i riu.

5500 euro për kontratë në Suedi, zhduket mashtruesi

Rasti i tretë, i cili u ankua në redaksinë e Fiks Fare është i një 45 – vjeçari nga Bubqi, Fushë Krujë. Ylli Hoxha deklaron se ka parë një njoftim për punë në Suedi si hekur thyes, nga një person i quajtur Emirjan Gilani.

Ka kontaktuar në telefon me këtë person, ku kanë shkuar te një noter dhe i ka dhënë 1000 euro. Më pas, nëpërmjet 9 transfertave i ka dhënë edhe një shumë 3700 euro për “dokumente shtesë”. “Njoftimin e këtij personi e pashë në rrjetin ‘Tik Tok’. Më pas folëm në numër telefoni dhe në ‘facebook’. E kam takuar në qendër të Tiranës, ku më pas kemi shkuar te ‘Rruga e Dibrës’ për të bërë një deklaratë noteriale. I kam dhënë 1000 euro dhe të tjerat duhet t’ia jepja në Suedi, pasi më tha se ka të vëllanë sipërmarrës atje. Atje do punoja dhe do paguaja shumën e mbetur, rreth 4 mijë euro të tjera” thotë Ylli.

Pas pagesës së parë, personi nga ana tjetër e telefonit i deklaronte se “kam shkuar në konsullatën në Suedi, do dalë sot, do dalë nesër”. Por në fakt ai po vijonte mashtrimin, pasi kërkonte para’ vazhdimisht nga Ylli, me justifikime se “duhet për vizën, pagesa te Ambasada e Suedisë në Maqedoni”.

Megjithatë, Ylli ka edhe një video ku Emirjan Gilani i thotë se “të mora 1 mijë euro për punë në Suedi”. Ndërkohë, ka të gjitha faturat e transfertave që i ka dërguar. Personi e ka mashtruar disa herë që do ti jap tani dhe më vonë, por asnjëherë nuk ia ka dhënë./tch