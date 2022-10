Si po e ndryshon Xi Jinping identitetin e vendit të tij

Nga Chris Buckley, Vivian Wang and Joy Dong, The New York Times

Ndërsa presidenti kinez Xi Jinping po përgatitet për mandatin e tij të tretë, ai po kërkon të krijojë një narrativë që portretizon politikën e tij të centralizuar, autoritare si pjesë e vlerave të vjetra kineze.

Sipas versionit të historisë të promovuar nga Xi, ai dëshiron që njerëzit kinezë të jenë të bashkuar nga vlerat e përbashkëta kulturore, pavarësisht nga përkatësia e tyre etnike.

Kjo do të thotë se kushdo që vë në dyshim prioritetet e Xi po tradhton vlerat e shenjta të Kinës.

Në një kohë kur vende si Shtetet e Bashkuara, Rusia dhe India, ndër të tjera, po përjetojnë një ringjallje të nacionalizmit, vizioni i Xi është të vaksinojë Kinën kundër çdo ndikimi të keq, veçanërisht nëse ai vjen nga Perëndimi, raporton abcnews.al.

“Perëndimorët harrojnë se Kina ka një qytetërim 5000-vjeçar, kështu që është e vështirë të kuptosh të kaluarën, të tashmen dhe të ardhmen e saj”, tha Xi në një fjalim në maj.

Në të gjithë ekstremitetin e tij, këmbëngulja e Xi për një identitet të vetëm kombëtar kinez ka bërë që shumë akademikë dhe përfaqësues të huaj të flasin për gjenocid kulturor, duke përmendur arrestimin e mijëra ujgurëve dhe anëtarëve të pakicave të tjera në provincën Xinjiang.

Shteti kinez zbaton politika të ngjashme për pakicat tibetiane, mongolët dhe grupin etnik mysliman Hui. Mesazhi i Xi i drejtohet gjithashtu në mënyrë indirekte Hong Kongut dhe Tajvanit, që kanë qenë burime trazirash dhe pretendimesh nacionaliste gjatë viteve të fundit.

Një rol të rëndësishëm në fushatën e fundit për të konsoliduar besimin në veçantinë e kulturës kineze ka luajtur edhe zbulimi arkeologjik i dhjetëra mijëra figurave bronzi unike dhe objekteve utilitare mbi 3000 vjeçare në Sanxingdui.

Pavarësisht mendimeve të ndryshme të arkeologëve që besojnë se figurat e bronxit i përkasin një qytetërimi që u zhduk, organet arkeologjike shtetërore këmbëngulin se gjetjet e teknikës dhe estetikës në dukje unike janë pjesë përbërëse e kulturës kineze.

Pekini rrezikon të humbasë kontrollin e lëvizjes nacionaliste që ka nxitur.

Qeveria ka financuar kërkimet historike dhe arkeologjike, me autoritetet që u bëjnë presion studiuesve për të konfirmuar narrativën shtetërore. Plani arkeologjik zyrtar pesëvjeçar i qeverisë “duhet të pasqyrojë formimin dhe zhvillimin e kulturës kineze të larmishme, por të unifikuar”.

Në të njëjtën kohë, gjuhët dhe dialektet lokale të Kinës janë të sulmuara për shkak të iniciativave të Pekinit. Gjithnjë e më shumë shkolla në rajonin autonom të Tibetit kërkojnë përdorimin pothuajse ekskluziv të gjuhës kineze në programin mësimor.

Pas vitit 2016, një numër në rritje i fëmijëve në Tibet, të moshës 4 ose 5 vjeç, u dërguan në konvikt për të mësuar më shpejt gjuhën kineze.

Fushata nacionaliste e Xi po kërkon gjithashtu të nxisë ndjenjat kombëtare midis grupit etnik Han, më i populluari i Kinës që përbën 91% të popullsisë.

Zyrtarët e partisë besojnë se një version i nacionalizmit, nën kontroll të rreptë shtetëror dhe mbikëqyrje të vazhdueshme ideologjike, mund të veprojë si një valvul për çdo pakënaqësi të popullit.

Fronti i bashkuar kombëtar i parashikuar nga Xi është i vetmi i cili është i aftë për të garantuar sigurinë e Kinës përballë presionit në rritje nga Uashingtoni dhe aleatët e tij rajonalë.

Por Pekini rrezikon të humbasë kontrollin e lëvizjes nacionaliste që ka nxitur.

Këtë verë, përdoruesit e rrjetit kinez shprehën hapur zemërimin e tyre për qëndrimin e Kinës ndaj vizitës tejet provokuese të Pekinit në Tajvan nga Nancy Pelosi, me disa qytetarë që kërkonin një reagim të menjëhershëm për “poshtërimin” e vendit./abcnews.al