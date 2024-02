Si ndodhi sulmi me lëndë plasëse në Lezhë, policia jep detaje

Policia e Lezhës, ka reaguar në lidhje me ngjarjen e rëndë që u regjistrua mbrëmë në Ishull Shëngjin, ku ndaj një banese u hodh lëndë plasëse.

Burime zyrtare nga policia, bënë me dije se shpërthimi me tritol ndodhi në banesën e shtetasit me inicialet A.I.

“Në Ishull Lezhë, në oborrin e banesës së shtetasit A. I, dyshohet se është hedhur një kapsolle detonatore e cila ka plasur duke dëmtuar vetëm disa gurë dekorativë që është shtruar oborri.

Pronari i banesës shtetasi A. I. jeton jashtë shtetit, dhe në banesë ka qenë vetëm nëna e tij. Grupi hetimor ndodhet në vendin e ngjarjes dhe po kryen veprimet hetimore për sqarimin e plotë të rrethanave, identifikimin dhe kapjen e autorit”, thuhet në njoftimin e policisë.