Si mund të ulim temperaturën në kushte shtëpie

Temperatura e lartë shkaktohet nga faktorë të ndryshëm, siç janë ftohja, gripi apo sëmundjet ngjitëse.

Ethet nuk janë në vetvete një sëmundje, por thjesht një simptomë se diçka po ndodh brenda trupit. Por, në qoftë se temperatura është shumë e lartë, mund të përdorni disa produkte të thjeshta në kushtet e shtëpisë për ta ulur, vetëm se, në çdo rast duhet të konsultoheni me mjekun.

Një mënyrë klasike për uljen e etheve është duke fërkuar me një leckë të lagur me ujë të ftohtë (jo akull) në zonën e kyçeve, të duarve, ballit dhe këmbëve për të lehtësuar shpërndarjen e ngrohjes. Masazhi këshillohet disa herë, çdo gjysmë ore. Vendosni këmbët në ujë me uthull dhe mbajini për rreth 10 minuta.

Çaji i përgatitur nga bima e sherbelës shërben jo vetëm për qetësim apo për kurimin e disa sëmundjeve; shumë lehtë ajo mund të ulë edhe temperaturën e lartë. Çdo 30 minuta i sëmuri duhet të pijë çaj për të ulur temperaturën.

Mos harroni pra të pini sa më shumë ujë dhe të hani fruta të freskëta.