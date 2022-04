Si e befasoi botën Wigan Athletic

Wigan Athletic është një klub futbolli që duket më i prirur të luajë në Premier League, ndërsa në vitin 2013, ky ekip tronditi futbollin anglez duke mposhtur Manchester City (i cili vitin e ardhshëm do të fitojë Premier League) dhe duke fituar FA Cup.

I njëjti vit/sezon pa edhe një ngjarje tjetër, jo të zakonshme, Wigan u rrëzua nga Premier League. Kjo është historia e atij viti të hidhur për Wigan që sfidoi shumë pritshmëri.

Në historinë e tyre të hershme, Wigan Athletic pati suksesin e tyre më të rëndësishëm në FA Cup. Në sezonin 1934/35, klubi mundi Carlisle United 6–1, duke vendosur një rekord të FA Cup për fitoren më të madhe ndonjëherë nga një ekip amator ndaj një ekipi profesionist.

Wigan Athletic u kualifikua në Premier League në 2005, duke përfunduar i dyti në Championship dhe duke fituar një vend në divizionin më të lartë të futbollit anglez për herë të parë në historinë e tyre. Ata e realizuan premtimin e tyre pasi vetë ekzistenca e Wigan-it u vu në pikëpyetje në vitin 1995, pasi ata vuajtën në ligat më të ulëta anglez. Më pas, ato do të blihen nga Dave Whelan, me perspektivë për t’u promovuar në Premier League brenda dhjetë viteve.

Dave Whelan është një ish-futbollist profesionist anglez. Ai luajti për Blackburn Rovers dhe Crewe Alexandra. Ai njihet gjithashtu për thyerjen e këmbës në finalen e FA Cup të vitit 1960. Nga mesi i viteve ’90, ai ishte pronar i një prej markave më të mëdha të veshjeve sportive në vend. Në maj 2005, pasi mundën Reading 3-1 nën drejtimin e trajnerit Paul Jewell, ata u promovuan në Premier League, shkruan albeu.com.

Trajneri, Paul Jewell, kishte shkruar më parë një histori suksesi që dukej e pamundur. Ai drejtoi ekipin e Bradford City që bëri një promovim të jashtëzakonshëm në ligën më të lartë në 1999.

Kompania Wigan në 2005 ishte e mrekullueshme. Ishte një ekip lojtarësh pak të njohur në atë kohë, duke përfshirë të riun Leighton Baines, ikonën Jimmy Bullard, sulmuesin gjenial Henri Camara dhe veteranët e fortë të Ligës së Futbollit si Lee McCulloch dhe Graham Cavanagh. Ata ishin shumë të suksesshëm midis gushtit dhe nëntorit, duke fituar tetë ndeshje nga nëntë, duke përfshirë gjashtë radhazi. Ata do ta mbyllin vitin në vendin e dhjetë, duke mposhtur Manchester Cityn dhe Aston Villan në shtëpi dhe jashtë West Ham dhe Everton.

Në vazhdim, Wigan do të luftojë për një vend në Premier League me dinjitet, duke shmangur rënien nga kategoria, lufta e tyre për mbijetesë ka qenë një aventurë e përvitshme. Në vitin 2009, Chris Hutchings dhe Steve Bruce do të largohen nga klubi, Roberto Martinez do të emërohet si trajner i ri.

Roberto Martinez tregoi një lojë interesante si lojtar. Ai u bashkua për herë të parë si lojtar i Wigan në 1995 duke luajtur deri në vitin 2001.

Si trajner, nën drejtimin e tij, Swansea pësoi vetëm një humbje në 11 ndeshje në sezonin e tyre debutues, por përfundimisht u ndal një hap larg zonës së play-off-it. Në sezonin e tij të parë të plotë në Swansea, Martinez arriti ta bënte ekipin fitues të Ligës One.

Politika e transferimeve të klubit pasqyronte kërkesat përkatëse të drejtuesve. Jordi Gomez erdhi nga Espanyol në 2009 dhe Antolin Alcaraz nga Bruges një vit më vonë, Aruna Kone nga Rayo Vallecano. Ata të gjithë do të luajnë në finalen e FA Cup, të cilëve u janë bashkuar lojtarë të tjerë të nënshkruar ndër vite. James McCarthy dhe James MacArthur u transferuan në Wigan nga Skocia, siç bëri Sean Maloney, dhe mesfushori i Crystal Palace, Ben Watson, u zhvendos në veri nga Londra e Jugut, ishin disa nga nënshkrimet e suksesshme.

Përveç transaksioneve të suksesshme, pati edhe të pasuksesshme, pasi Wigan ishte veçanërisht aktiv në tregun e transferimeve në periudhën 2009-2013. Skuadra e Wiganit është karakterizuar me qarkullim të lartë gjatë këtyre katër viteve, me 39 lojtarë që iu bashkuan klubit dhe 61 u larguan pa marrë parasysh marrëveshjet e huazimit.

Wigan i asaj periudhe ishte rezultat i punës së vazhdueshme, e ndjekur nga suksesi i papritur.

Roberto Martinez tërhoqi vëmendjen ndaj vetes aq shumë sa klube si Aston Villa dhe Liverpool e kthyen vëmendjen e tyre tek ai gjatë kohës së tij në Wigan. Ai hodhi poshtë një ofertë nga Aston Villa, me Liverpool që zgjodhi të emërojë Brandon Rodgers. Ky kontekst dëshmon për masën e performancës së tij. Wigan prodhoi lojtarë cilësorë, Leighton Baines, i shitur më vonë te Everton, Wilson Palacios, i cili u ble nga Tottenham, Antonio Valencia, i cili u transferua në Manchester United, Charles N’Zogbia në Aston Villa dhe Victor Moses në Chelsea. Lojtarët e suksesshëm do të largohen, lojtarë të rinj, shpesh të panjohur, do të zënë vendin e tyre dhe Wigan dhe Martinez do të bëjnë aq sa duhet për të qëndruar në Premier League.

Një sezon ndoqi tjetrin dhe nga 2012-13 rutina ishte bërë më e pasigurt pasi fushata e ligës së Wigan ishte një dështim. Skuadra e Martinezit do të fitojë pesë herë para vitit të ri. Një lojë e guximshme në maj kundër West Brom u dha atyre shpresë, por një kolaps fatkeq nga Swansea i detyroi ata të mundin Arsenalin për të qëndruar në ligë.

Wigan-it i mungonte një moment i caktuar atë sezon, megjithatë ata po lëviznin ngadalë në FA Cup në të njëjtën kohë. Më pas, Wigan pati një takim përfundimtar në Wembley -kundër Manchester City.

Wigan ishte plotësisht i vetëdijshëm për seriozitetin e takimit të ardhshëm në Wembley – pa pasur shpresa të mëdha tek ai, pasi ata do të përballen me një ekip që përfshin Sergio Aguero, Carlos Tevez, Yaya Toure dhe Vincent Kompany. Nëse Wigan do ta përfundonte ndeshjen me një rezultat të pranueshëm, do të ishte tashmë një rezultat i denjë dhe ndoshta një ngushëllim. Por në fund, ata arritën të bëjnë diçka më shumë duke fituar trofeun.

Martinez dhe skuadra kishin një plan specifik për këtë lojë. Ekipi përbëhej nga nëntë lojtarë të kombësive të ndryshme, pavarësisht kësaj, ata u treguan si një ekip këmbëngulës.

Kur morën topin, ata u përpoqën të sulmonin në mënyrë dinamike, duke përdorur ritmin e McManaman dhe Kone. Sulmet ishin të përqendruara më së shumti te loja dhe aftësia e këtyre dy lojtarëve, ndonjëherë iu bashkohej edhe Maloney, i cili vepronte edhe si vëzhgues, duke ruajtur ritmin dhe presionin. Portieri i ekipit Joel Robles bëri pritje të shkëlqyera nga goditjet e Carlos Tevez dhe Samir Nasrit. Por Wigan ishte në lojë, ata kishin shumë posedim, dhe po aq raste të mira. Gjashtë minuta para fundit, skuadra e Roberto Mancinit mbeti me dhjetë lojtarë. dhe në minutën e parë të kohës së shtuar ky faktor luajti një rol kyç. Zëvendësuesi Ben Watson pas një goditjeje nga këndi në shtyllën e afërt nga Sean Maloney e mbylli me sukses me një goditje me kokë në këndin e sipërm, duke anashkaluar përpjekjet e Joe Hart. Lojtarët dhe tifozët e Wiganit u përzien në një turmë festive në zonën e flamurit të këndit, duke sjellë një nga tronditjet më të mëdha në historinë moderne të futbollit.

Wigan ishte fitues i FA Cup, por vetëm pas 3 ditësh më vonë ata u rrëzuan nga Premier League. Më parë ka pasur raste kur finalisti i kupës ka rënë nga Premierliga, por fituesi ka rënë, kurrë.

Në ndeshjen e fundit në Emirates kundër Arsenalit ata kaluan në epërsi për pak kohë dhe për një kohë u duk sikur një mrekulli e dytë e javës ishte e mundur, por topçinjtë u përgjigjën ashpër, duke fituar përfundimisht 4-1, duke i dhënë fund Wiganit në Premier League.

Wigan luajti edhe në Europa League, në sezonin 13/14, për shkak të fitimit të FA Cup. Nuk është çdo ditë që shihni një ekip të kategorisë së dytë që luan në kompeticionet evropiane. Sot ekipimi mban vendin e 2-të në Ligue One dhe është shumë pranë ngjitjes në Championship, pra në ligën e dytë angleze. Wigan premton të rikthehet, aty ku e ka vendin në Premier League.