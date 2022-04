Shumë zhvillime sot nga lufta Ukrainë – Rusi, mësoni çfarë ka ndodhur orët e fundit

Ndërsa në Ukrainë është mbyllur një tjetër ditë lufte, albeu.com ju sjell zhvillimet e orëve të fundit.

Lexoni më poshtë:

6 të vrarë dhe 8 të plagosur pas bombardimeve në Kharkiv dhe rajon: Oleh Syniehubov, guvernatori ushtarak i rajonit Kharkiv të Ukrainës, tha se granatimet ruse kishin vrarë gjashtë persona dhe plagosën tetë të tjerë në qytetin e Kharkiv dhe rajon, dje. “Ditën e djeshme, pushtuesit kanë kryer 54 sulme nga armë të ndryshme me rreze të gjatë: sulme artilerie, granatime me mortaja dhe tanke, granatime MLRS. Rrethet e Saltivka, Pyatihatka, Oleksiyivka, Kholodna Hora, Derhachi, Barvinkove, Chuhuiv janë prekur”, tha ai në një deklaratë, në Telegram.

Guvernatori ushtarak rajonal konfirmon sulmin e forcave ruse në spitalin e fëmijëve në Mykolaiv: Guvernatori ushtarak i rajonit të Mykolaiv të Ukrainës postoi një video sot, që duket se tregon granatimet e një spitali për fëmijë një ditë më parë. “Sulmi i djeshëm në një objekt të fshehtë mjekësor, një spital fëmijësh”, tha Vitalii Kim, pa elaborim të mëtejshëm.

Zelensky u është drejtuar 19 parlamenteve globale që nga fillimi i pushtimit të Rusisë: Presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky deri më tani u është drejtuar 19 parlamenteve globale në një përpjekje për të siguruar mbështetjen gjatë pushtimit rus të Ukrainës, sipas numërimit të CNN. I përshkruar nga kryeministri australian Scott Morrison muajin e kaluar si një “luan i demokracisë”, Zelensky u është drejtuar gjithashtu katër institucioneve shumëpalëshe, Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, Këshillit Evropian, G7 dhe NATO-s. Ai gjithashtu foli virtualisht në Forumin e Dohas. Përveç kësaj, Zelensky dha një mesazh të regjistruar paraprakisht në ndarjen e çmimeve Grammy të dielën në mbrëmje. Fjalimi i tij i parë virtual ishte në Parlamentin Evropian më 1 mars dhe fjalimi i tij i fundit ishte në Parlamentin spanjoll, sot.

SHBA do të shpallë nesër paketën e re të sanksioneve ndaj Rusisë: SHBA do të shpallë sanksione të reja ndaj Rusisë të mërkurën në koordinim me vendet e G7 dhe Bashkimin Evropian, sipas një anëtari të administratës së presidentit amerikan Joe Biden, i cili tha se paketa gjithëpërfshirëse “do të imponojë kosto të konsiderueshme. mbi Rusinë dhe ta çojë atë më tej në rrugën e izolimit ekonomik, financiar dhe teknologjik”. Paketa e re e sanksioneve do të ndalojë të gjitha investimet e reja në Rusi, do të rrisë sanksionet ndaj institucioneve financiare dhe ndërmarrjeve shtetërore në Rusi dhe do të sanksionojë zyrtarët e qeverisë ruse dhe anëtarët e familjeve të tyre.

Twitter thotë se nuk do të amplifikojë ose rekomandojë më llogaritë e qeverisë ruse: Twitter tha sot se nuk do të përforcojë ose rekomandojë më llogaritë e qeverisë ruse në platformën e tij, duke e afruar qëndrimin e tij ndaj llogarive të lidhura me Kremlinin në përputhje me qasje ndaj mediave shtetërore ruse. Llogaritë në Twitter të operuara nga qeveria ruse nuk do të “përforcohen apo rekomandohen më njerëzve në Twitter, duke përfshirë në të gjithë “Kronologjinë e Shtëpisë”, “Eksploroni”, “Kërko” dhe vende të tjera në shërbim”, tha kompania në një postim në blog./albeu.com