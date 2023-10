Shumë e rëndësishme për shëndetin! Zbuloni sa orë para gjumit duhet të hani

Askush nuk dëshiron të shkojë në shtrat i uritur, por a është një zakon i keq të hash para gjumit? Në artikullin tonë, ne do t’ju tregojmë për të mirat dhe të këqijat e të ngrënit para gjumit.

1. Mund të keni urth.

Normalisht, acidi i prodhuar gjatë tretjes së ushqimit që hani përmbahet në stomak. Kur shtriheni në shtrat, acidi lëviz nëpër stomak dhe mund të bie në kontakt me pjesët e ndjeshme të sistemit tretës. Kjo është arsyeja pse shtrirja në shtrat me stomakun plot mund të çojë në urth, një ndjesi djegieje të dhimbshme në gjoks ose në fyt.

2. Cilësia e gjumit ndikohet.

Nëse keni ngrënë një vakt menjëherë para se të shkoni në shtrat natën vonë, procesi i tretjes së plotë vazhdon ndërsa jeni në gjumë. Arsyeja e gjumit të keq mund të jetë e ndryshme për të gjithë. Mund të jetë që mendja juaj është më aktive gjatë fazës së metabolizmit, duke shpenzuar energji për të tretur ushqimin që keni ngrënë para gjumit, duke ju bërë të flini më pak thellë. Një arsye tjetër mund të jetë se ju qëndroni zgjuar për shkak të simptomave të urthit. Kjo varet gjithashtu nga lloji i ushqimit që keni ngrënë dhe sa keni ngrënë.

3. Ankthet bëhen më të zakonshme.

E mbani mend kohën kur hidheshit dhe ktheheshit në shtrat për shkak të ëndrrave të këqija? Mund të jetë edhe për shkak të ushqimit që ju ka ndodhur të hani gjatë natës. Siç u përmend më parë, metabolizmi juaj që nxitet nga ngrënia vonë natën bën që truri juaj të bëhet më aktiv. Ju pastaj hyni në të ashtuquajturin gjumë të lëvizjes së shpejtë të syve (REM), që është koha kur ndodhin më së shumti ëndërrat. Pra, nëse vëreni se po shihni ëndrra si në realitet ose ndoshta edhe rrëqethëse gjatë natës, përpiquni të ndaloni së ngrëni aq afër kohës së gjumit.

4. Do të zgjoheni me dëshirën për të urinuar më shpesh.

Disa njerëz përjetojnë një nevojë të shtuar për të urinuar gjatë natës, e cila njihet si nokturia. Kjo mund të lidhet me sasinë e kafeinës në ushqimin që keni ngrënë vonë gjatë ditës. Kjo do të thotë se ushqimi që hani mund të jetë diuretik, ose me fjalë të tjera, ju bën të urinoni më shumë.

5. Mund të shtoni edhe peshë.

Kur hani vonë dhe nuk kalon kohë e mjaftueshme para se të shkoni në shtrat, ju nuk i jepni trupit kohë të mjaftueshme për të djegur kaloritë nga vakti që po hanit. Pra, edhe pse mund të ndiheni shumë të përgjumur pas një vakti të madh dhe të përplaseni në divan për një sy gjumë të vogël është gjithçka që dëshironi të bëni, ky vendim mund të jetë i keq për figurën tuaj. Është më mirë të përpiqeni të ndaloni së ngrëni para gjumit ose të qëndroni zgjuar për ca kohë pasi keni ngrënë darkë nëse nuk dëshironi që kile të padëshiruara (dhe të panevojshme) të zvarriten fshehurazi.

Sa kohë duhet të prisni për të fjetur pasi keni ngrënë!

Për të parandaluar shfaqjen e problemeve si urthi ose netët pa gjumë, është më mirë të ndani ushqimin e vonë të natës nga gjumi menjëherë pas. Nutricionistët sugjerojnë të hani 3 orë para se të flini. Është thjesht një udhëzues, por padyshim që ia vlen të kihet parasysh.