Shuhet nga jeta aktori i njohur ukrainas në moshën 33 vjeçare

Aktori ukrainas Pasha Lee ka humbur jetën në betejën e tij në Irpin në luftë për atdheun.

Ai ishte vetëm 33 vjeç dhe mori armën që të luftoi kundër forcave ruse.

Kështu bëhet e ditur në rrjetet sociale.

“Pasha Lee, një aktor ukrainas i kthyer në luftëtar të Mbrojtjes Territoriale, u vra sot në aksion në Irpin. Ai ishte 33.”, shkruan Illia Ponomarenko.

