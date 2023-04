Shtrenjtimi i energjisë për 15%, qeveria e Kosovës premton subvencionim për qytetarët

Zyra e Rregullatorit për Energji e Kosovës tashmë ka marrë vendim që tarifat e energjisë elektrike do të rriten për rreth 15 për qind dhe se ato do të aplikohen nga 1 prilli deri më 31 mars të vitit të ardhshëm.

Por, ministrja e Ekonomisë, Artane Rizvanolli ka thënë se subvencionimi i energjisë për qytetarët do të vazhdojë.

Ministrja e Ekonomisë, Artane Rizvanolli ka folur për subvencionimet të cilat janë ndarë për konsumatorët e energjisë elektrike si dhe ato që do t’i ndajnë në vazhdimësi.

Rizvanolli në seancën e Kuvendin të Kosovës ka thënë se do t’i përkrahin qytetarët për konsum deri 800kWh, sidomos familjet në nevojë.

“Qeveria e Kosovës i ka përcjellë me vëmendje të hyrat e ZRRE-së për të hyrat maksimale të lejuara dhe për tarifën e energjisë për vitin vijues. Ne kemi vendosur që sikurse dhe vitin e kaluar t’i qëndrojmë afër qytetarëve që t’i subvencionojmë deri në 800kWh”.

Ajo po ashtu tha se ata konsumatorë të cilët kanë konsumuar 1,600kWh do të ndihmohen duke subvencionuar energjinë elektrike për ta, e duke mos ulur konsumin për të kaluar në forma të tjera efecienti, siç kanë bërë vitin e kaluar.

Ministrja skemën e subvencionimeve e ka quajtur të suksesshme.

“Kemi ndihmuar mbi 9,000 familje për të kaluar nga ngrohja me energji në forma të tjera të ngrohjes më eficiente. Këtë formë do ta zgjerojmë përmes fondit të BE-së. Përveç pajisjes së ngrohjes do të kemi dhe masa të tjera të ngrohje duke përfshi dhe pajisje solare, por edhe bizneset”, ka përfunduar ajo.

Por, deputetja e Partisë Demokratike të Kosovës, Ganimete Musliu ka thënë se shtrenjtimi i tarifave të rrymës nuk i prek qytetarët që janë veri të Mitrovicës.

Sipas Musliut, vendimi Bordit të Zyrës së Rregullatorit të Energjisë (ZRRE) ka shkaktuar pabarazi etnike.

“Bordi i ZRRE-së ka marr vendim për shtrenjtim të rrymës për 15 për qind. Ky shtrenjtim nuk i prek qytetarët në veri të Mitrovicës, të cilët janë të privilegjuar nga kjo qeveri e vendit tonë. Me këtë vendim po bëhet një pabarazi etnike”, tha Musliu gjatë seancës parlamentare të Kuvendit të Kosovës.

Ajo ka thënë se Qeveria duhet të nxjerr një vendim që të lirohen nga pagesa e rrymës kategoritë e dala nga lufta.

“Kërkoj nga institucionet të nxirret një vendim që të lirohen nga pagesa e rrymës kategoritë e dala nga lufta, e me theks të veçantë veteranët dhe invalidët e luftës”.

Duke filluar nga 1 prilli, rryma është shtrenjtuar për 15.4 për qind bazuar në këto tarifa.

Sipas ZRRE-së, kjo rritje ka ardhur për arsye se ende çmimet e importit për energji mbesin të larta.

Vendimi thotë se ata që harxhojnë 300kWh rritja do të jetë 2.88 euro, kurse ata që shpenzojnë 450kWh rritja do të jetë 4.18 euro dhe për harxhim 600kWh rritja do të jetë 5.49 euro. Për ata që harxhojnë 800kWh rritja do të jetë 7.21 euro, ndërsa ata që shpenzojnë 1,000kWh rritja do të jetë 10.51 euro dhe konsumatorët që harxhojnë 1,200kWh rritja do të jetë 13.80 euro.

ZRRE-ja më 9 shkurt 2022 kishte miratuar tarifat e reja për energji elektrike. Me këto tarifa, konsumatorët që shpenzojnë mbi 800kWh rrymë në muaj, paguajnë më shtrenjtë. Sipas llogaritjeve të ZRRE-së, rreth 20 për qind e konsumatorëve shpenzojnë më shumë se 800kWh në muaj.

Nga shtatori i vitit të kaluar, Qeveria e Kosovës i ka subvencionuar të gjithë qytetarët që shpenzojnë më pak energji elektrike në muaj, krahasuar me muajin e njëjtë të vitit paraprak.

Secili konsumator që kursen së paku 5% të faturës, përfiton subvencion sa dyfishi i përqindjes së kursyer. Në Kosovë, qytetarët, si gjetiu në botë, po përballen me nivel të lartë të inflacionit. Viti i kaluar është përmbyllur me normë mesatare të inflacionit gati 12 për qind.

Sipas Agjencisë së Statistikave të Kosovës, inflacioni në shkurt ka qenë 10.5 për qind. Kosova ka kapacitet të prodhojë rreth 800 megavate rrymë në orë, ndërsa nevojat e saj, në ditë dimri, arrijnë deri në 1.300 megavate në orë. Këtë diferencë, ajo e importon nga jashtë./monitor