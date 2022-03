Shtohen rastet, disa ushtarë rusë hedhin armët dhe refuzojnë të luftojnë në Sumy

Disa njësi të trupave ruse kanë lëshuar armët dhe kanë refuzuar të luftojnë. Ky është rasti i dytë i refuzimit të organizuar të ushtrisë ruse për të marrë pjesë në gjenocidin që po u bëhet ukrainasve gjatë luftës.

Lajmi është bërë i ditur nga kreu i administratës ushtarake rajonale të Sumy-t, Dmytro Zhyvytskyi, siç raportohet nga agjencia ukrainase e lajmeve UNIAN.

Ai tha më tej se gjatë një bisede me një nga komandantët u bë e ditur se as ai dhe as luftëtarët e tij nuk kanë dëshirë të luftojnë në Ukrainë.