Shtëpia e Bardhë në alarm: Nuk kemi më para për Ukrainën

“Paratë po mbarojnë dhe koha po mbaron”: Shtëpia e Bardhë dha sot alarmin për ndihmën ushtarake të SHBA-së për Ukrainën, e cila është në rrezik nëse Kongresi nuk miraton një paketë të re financimi deri në fund të vitit.

“Dua të jem i qartë: nëse Kongresi nuk vepron, deri në fund të vitit ne nuk do të kemi burimet për të siguruar armë dhe pajisje për Ukrainën dhe për të siguruar materiale nga rezervat ushtarake amerikane,” shkroi Salanda Young, drejtoresha e buxhetit e Shtëpisë së Bardhë, në një letër drejtuar kryetarit të Dhomës së Përfaqësuesve, ku shumicën e kanë republikanët.

“Nuk ka asnjë financim magjik për t’u marrë me emergjencën. Paratë po mbarojnë dhe së shpejti koha do të mbarojë,” theksoi ajo.

Në qendër të diskutimeve të buxhetit të vitit të ardhshëm është një paketë emergjente financimi prej më shumë se 100 miliardë dollarësh, të cilën presidenti amerikan Joe Biden e kërkoi nga Kongresi më 20 tetor për të adresuar emergjencat aktuale, përkatësisht Ukrainën dhe Izraelin, për të kufizuar zgjerimin e ndikimit të Kinës dhe për të frenuar fluksin e emigrantëve në kufirin jugor të SHBA.

“Ndalimi i mbërritjes së armëve dhe pajisjeve amerikane do të dëmtonte përpjekjet e Ukrainës për luftë”, theksoi Young në letrën e saj, duke vënë në dukje se “kjo do të rrezikonte përparimet e Ukrainës dhe do të rriste mundësinë e fitoreve ruse”.

“Nuk është problem për vitin e ardhshëm. Tani ne duhet të ndihmojmë Ukrainën demokratike të luftojë agresionin rus,” përfundoi Yang.

SHBA, ofruesi më i madh i ndihmës ushtarake për Ukrainën, ka qenë në një bllokim buxhetor prej muajsh për shkak të trazirave të vazhdueshme politike.

Kongresi më i fuqishëm në botë – i përbërë nga Senati i dominuar nga Demokratët dhe Dhoma e Përfaqësuesve e dominuar nga Republikanët – nuk ka votuar ende për një buxhet përfundimtar për vitin e ardhshëm fiskal që filloi më 1 tetor.

Qeveria federale po funksionon falë një zgjatje emergjente të financimit të saj, e cila skadon në mes të janarit.