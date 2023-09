Shqiptarja dhunon partnerin e saj, e kërcënon se do ta bëjë për spital nëse e shikon me femër tjetër, përfundon në burg

Një 21-vjeçare shqiptare është dënuar me 8 muaj burg nga Gjykata e Rodosit, pas sulmit që i bëri ish-partnerit të saj.

Sipas dimokratiki.gr, e reja u shpall fajtore për kanosje dhe fyerje të bashkatdhetarit të saj 26-vjeçar dhe dëmtim të motorit të tij.

Ngjarja ka ndodhur më 18 shtator 2023, në shtëpinë e 26-vjeçarit në Rodos.

Konkretisht, në orën 7:15 e reja ka shkuar në shtëpinë e tij, e ka kërcënuar, i ka shkaktuar dëme motorit dhe më pas është larguar.

E akuzuara në kuadër të procedurës spontane është kontrolluar dhe është gjetur në orën 09:25 të datës 18.09.2023 nga punonjës policie të ekipit të DIAS-it, të cilët e kanë arrestuar.

26-vjeçari ka pohuar në gjykatë se që nga shkurti i 2023-ës ka qenë herë pas here me 21-vjeçaren që jeton në Rodos me babain e saj, pa pasur lidhje.

Ajo e kërcënoi se do t’i digjte shtëpinë dhe makinën e tij, ndërsa në korrik, ajo pohoi se kur ai i tha se donte të ndaheshin, ajo filloi ta abuzonte dhe ta kërcënonte atë dhe familjen e tij.

26-vjeçari pretendon se është kërcënuar nga vajza, e cila i ka thënë se do t’i digjte shtëpinë dhe makinën e tij, se do ta dërgonte në spital, nëse e shihte me një vajzë tjetër, do t’i bënte më keq dhe fajin do ta kishte ai. Në gusht, ajo e priste me shkop në dorë dhe sapo e pa e sulmoi.

Ajo vazhdoi me kërcënime dhe ofendime të ngjashme ndaj tij dhe më 18 shtator 2023 në mëngjes kur doli nga shtëpia e të atit për të shkuar në punë, ajo po e priste dhe sapo e pa filloi ta kërcënonte se do ta dërgonte në spital, se ajo do të hidhte bomba molotov në shtëpinë e tij dhe më pas, pasi e goditi me shuplakë, i hodhi motorin.