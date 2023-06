Shqiptari plagos me thikë marokenin në Itali dhe “zhduket” nga vendi i ngjarjes

Një person ka mbetur i plagosur në Itali pas nëj debate me një shqiptar.

Sipas medieve italiane, 20-vjeçari shqiptar ka goditur dy herë me thikë një maroken në gjoks dhe bark.

Pas ngjarjes shqiptari arriti të largohej, por kabanibierët kanë arritur ta lokalizojnë dhe arrestojnë.

I plagosuri u dërgua në spital për ndihmë mjekësore ku iu nënshtrua një operacioni e më pas u transferua në repartin e terapisë intensive, ku ndodhet ende tani, pa rrezik për jetën.

Përpos dëshmive, vendimtare janë pamjet e kamerave të lokalit.

Mes pamjeve me video që duket se kanë qenë vendimtare për gjurmimin e shqiptarit me thikë, do të ishte ajo e dëshmisë së banakieres që mundi të memorizonte targën e “Volkswagen” të autorit./Albeu.com./