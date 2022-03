Shqiptari gjen kuletën e aktores së famshme, gjesti i tij bën bujë në SHBA

Një shqiptar nga Kosova, që jeton në SHBA, ka bërë një gjest fisnik që ka impresionuar njerëzit. Gazetari i CNN, Bill Weir, ka bërë me dije se shqiptari nga Kosova kishte gjetur një kuletë me 2,000 dollarë brenda, e cila i përkiste aktores së famshme amerikane, Meryl Streep, e pasi e ka parë kujt i përkiste, vendosi t’ja kthejë kuletën.

“Një djalë i këndshëm nga Kosova, që punon në ndërtesën time, një natë ka gjetur një kuletë në rrugë me 2,000 dollarë brenda. Kontrolloi ID-në, ishte Meryl Streep,”- ka shkruar Weir, në një postim që ka bërë në rrjetet sociale. Ndërkohë në një bisedë që ka bërë me gazetarin, shqiptari ka kujtuar edhe këshillat e babait të tij, duke mos pranuar as shpërblimin.

“Babai gjithmonë më thotë se nëse diçka që nuk është e jotja, nuk është e jotja. Ai refuzoi shpërblimin, derisa Meryl insistoi.

Sweet guy from Kosovo who works in my building noticed a wallet in the street the other night with $2,000 in it.

He checks the ID.

It’s Meryl Streep.

“My Dad always said if you find something not yours, it’s not yours.”

He refused a reward until Meryl insisted.

Good humans.

— Bill Weir (@BillWeirCNN) March 18, 2022