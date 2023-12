Shqiptarët qëlluan me armë të rinjtë në Kretë, zbardhet dëshmia e një prej tyre: Nuk i njohim, zbritën nga makina dhe na qëlluan

Mediat greke kanë zbardhur dëshminë e një prej të rinjve që ra pre e sulmit me armë nga dy persona, të cilët dyshohet se janë shqiptarë. Ngjarja ndodhi në Kretë, ndërsa një prej grekëve që u qëllua në dëshminë e tij ka treguar gjithçka çfarë ndodhi para të shtënave. Ai pretendon se nuk i njeh dy të rinjtë shqiptarë që i kanë qëlluar me armë.

“Ne nuk i njihnim dhe nuk kishim ndonjë dallim me ta. Ne ishim ulur në një dyqan në zonën e Gazit, kur një xhip kaloi me shpejtësi, shkeli një pellg dhe na hodhi ujë me baltë. Ne kemi reaguar duke bërtitur “hej çfarë po bën?”. Nuk kemi bërë asnjë lëvizje tjetër që do të “shkaktonte” zemërimin e shoferit dhe pasagjerit të makinës”.

“Pak metra më vonë xhipi ndaloi, dy të panjohurit zbritën dhe na pyetën pse, duke pretenduar se i kemi sharë. Ne reaguam sërish dhe më pas njëri prej tyre nxori armën dhe na qëlloi”.-tha një nga dëshmimtarët.

Sipas informacioneve, oficerët e Departamentit të Zhvatjes kanë identifikuar në katër videot nga kamerat e sigurisë personat që janë të përfshirë me unazat e natës që veprojnë në zonë më të gjerë. Burime policore flasin për shqiptarë që njihen si djem të mirë në Gazi dhe ka mundësi që të gjurmohen direkt.

Në të njëjtën kohë, oficerët e Policisë greke kanë në dorë numrin e regjistrimit të makinës me qymyr Range Rover, e cila sipas informacioneve është marrë me qira nga një kompani e madhe.