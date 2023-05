Shqiptarët martohen më pak/ Rritet numri divorceve, shkak varfëria

Numri i martesave është ulur ndjeshëm vitet e fundit në vendin tonë, ndërsa numri i divorceve është rritur në kufijtë e shifrave alarmante.

Të rinjtë dhe sociologët japin mendimet e tyre në lidhje me këtë situatë që ndikon jo pak në demografinë e popullsisë. Shqiptarët po martohen më pak. Të dhënat zyrtare flasin për ulje të ndjeshme të martesave gjatë dekadës së fundit.

Sipas sociologëve papunësia e lartë në radhët e të rinjve me gati 20%, si dhe emigracioni i lartë i kësaj fashe të popullsisë ka sjellë që të rinjtë ta shtyjnë moshën e martesës.

“Vështirësitë ekonomike me papunësinë e lartë në radhët e të rinjve, me mungesën e gjetjes së vetes në tregun e punës për një numër të madh të rinjsh të vendit tonë, me politikat e vogla ose të papërfillshme sociale të cilat ua bëjnë të rinjve më të thjeshtë marrjen e vendimit për të ngritur një celulë familjare, emigrimi është një ndër shkaktarët kryesorë, që po bën që të rinjtë tanë të planifikojnë të emigrojnë se sa të martohen. Arsye të tjera mendoj që lidhen me zgjatjen e periudhës së shkollimit, për gratë dhe vajzat shqiptare si kundër edhe rritja e kërkesës për më shumë ecje profesionale, përparim profesional“, shprehet për TCH sociologia Entela Binjaku.

Sipas ekspertëve nëse numri i martesave vijon të ulet dhe numri i divorceve të rritet, situata mund të kthehet në një kërcënim serioz për demografinë e vendit tonë, e në një të ardhme jot ë largët do të grupohemi tek popullsitë e plakura./albeu.com/