Shqiptarët i bëjnë realitet ëndrrën nënës: Një mrekulli për sytë e tim biri

Erkidi është veçse 3 muajsh dhe erdhi para kohe në këtë botë si pasojë e një komplikimi që pësoi Elsa, nëna e tij. Erkidi qëndroi për 3 javë në intubim dhe shpresat se ai do të dilte i gjallë prej aty ishin të pakta… por falë Zotit Erkidi jeton. Elsa e Elidoni u lumturuan kur më në fund sollën djalin e tyre në shtëpi. Por lumturia nuk zgjati shumë… shikimi në sytë e vogëlushit ishte i dëmtuar. Nënë e babë u përballën sërish me dhimbjen, me vuajtjet që menduan se i kishin lënë pas.

Emisioni “Shqiptarët për Shqiptarët” e publikoi rastin e familjes Braho javën e kaluar. Në një kohë rekord, me ndihmën e shqiptarëve bamirës, shuma e nevojshme për të dërguar Erkidin për kurim në Itali u arrit. Kur morën lajmin Elsa e Elidoni, me siguri do të kenë derdhur lot gëzimi…