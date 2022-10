Shqiptarët edhe në laboratorët e “të bardhës” në Kolumbi, media belge “zbërthen” skemën e funskionimit të organizatave kriminale

Duket se shqiptarët e kanë shtrirë aktivitetin e tyre mafioz në vende të ndryshme të botës

Mediat belge kanë zbuluar një fenomen tjetër lidhur me përfshirjen e shqiptarëve në trafikun e kokainës me vendet e Amerikës Latine.

Sot, joshja e fitimit është e tillë që krimi vendas është kthyer në trafikim, ndërkohë që prania e portit të Antëerp-it ka tërhequr në vend familje të mëdha marokene, shqiptare dhe të tjera, madje edhe të Amerikës së Jugut.

Tregu më fitimprurës

Kështu, delikuenca në Belgjikë ka pësuar një metamorfozë të thellë, me një rënie drastike të krimit në rrugë: vjedhjet dhe zhvatjet kanë rënë me 49% në dhjetë vjet. Në të njëjtën periudhë u përgjysmua numri i vjedhjeve të makinave dhe përgjysmimi i vjedhjeve dhe grabitjeve me armë. Krimi nuk është zhdukur, por është rifokusuar, ashtu siç do të bënte një biznes kur gjen një treg më fitimprurës dhe më pak të rrezikshëm.

“E gjithë delikuenca është kthyer në lëndë narkotike për arsye rreziku/përfitimi. Djemtë e dinë, llogarisin dënimin e shkaktuar dhe përfitimet e mundshme”, analizon avokati penal nga Brukseli, Yannick De Vlaemynck, i cili thotë se më pas trajton dhjetë çështje, shtatë prej të cilave kanë të bëjnë me narkotikët dhe një ose dy për dhunën e lidhur me trafikimin.

Me pak fjalë, nuk rrezikojnë më vite burg për grabitje makinash ose grabitje kuletë kur mund të bëni dhjetëra mijëra euro në pak marrëveshje. Sot, ndërsa kokaina, e cila është jashtëzakonisht fitimprurëse për shkak të banalizimit të saj të dukshëm midis klasës së mesme dhe më të pasurve, ka marrë përsipër, kultura e kanabisit dhe drogave sintetike mbetet në një nivel të lartë, ndërsa heroina është në rënie të madhe.

Në portin e Antwerpen, është trafiku i kokainës ai që ka shpërthyer, me konfiskimet që janë rritur në mënyrë eksponenciale, shumëzuar me 14 në tetë vjet, për të arritur shifrën marramendëse prej 89,450 tonësh në 2021 – konfiskim rekord që rezulton veçanërisht nga hetimet në lidhje me plasaritjen e kriptofonave Sky ECC.

Këto shifra janë pasojë e evolucionit të trafikut botëror të kokainës dhe mbiprodhimit që rezulton nga tregu kolumbian, vendi kryesor i prodhimit të gjetheve të kokainës.

“Droga prodhohet në Kolumbi dhe arrin në Antëerp në kontejnerë nga Ekuadori ose Brazili. Më parë arrinte tashmë ‘gati për t’u përdorur’. Por tani arrin ‘i shkrirë’ në materiale, të tilla si pllaka, për shembull, për të siguruar linja e furnizimit Laboratorët e nxjerrjes janë projektuar në Evropë nga organizata belge të cilat bëjnë porosi në Kolumbi dhe menaxhojnë nxjerrjen dhe shpërndarjen.

Rasti i laboratorit të Strée, një qytezë e këndshme në Hainaut, ku kolumbianët trajnuan shqiptarët në bazat e kimisë, në emër të një organizate belgo-holandeze, për të transformuar pastën koka dhe bazën e kokainës në hidroklorur kokaine. I kontrolluar në mars 2021, laboratori u çmontua. Kjo dosje, e trajtuar nga prokuroria federale dhe me nofkën Pharmaceutica nga hetuesit e PJF të Lièges, përfundon së shpejti dhe duhet të mbërrijë në gjykatën penale për një seancë hyrëse në fillim të vitit 2023.

Veprimi i policisë dhe i sistemit të drejtësisë ka ndikim dhe mbase për këtë është vënë në shënjestër Ministri i Drejtësisë. Por avokatja Nathalie Gallant merr një pamje krejtësisht të ndryshme. “Ndonjëherë kam përshtypjen se fantazma e ‘narkoshtetit’ theksohet për të shpjeguar mjetet gjigante, në nivel financiar dhe staf, të angazhuar në dosjet e Sky ECC. Drejtësia dhe policia janë mbyllur në këtë zgjedhje dhe duhet justifikojeni”, kritikon ai që mbron një shtetas shqiptar të dyshuar si drejtues i organizatës kriminale në shënjestër të hetimit kryesor të Sky./albeu.com/