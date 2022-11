Shqipëria në “listën e bardhë”, emigrantët e paligjshëm asnjë shans për të qëndruar në Britani

Të gjithë azilkërkuesit nga vendet që konsiderohen të sigurta nga Ministria e Brendshme do të gjurmohen shpejt për t’u larguar si pjesë e planeve për të luftuar krizën e emigrantëve në Kanal, ka mësuar The Times.

Suella Braverman, sekretarja e brendshme, po kërkon të ringjallë një listë të vendeve të përcaktuara “të sigurta”, për qytetarët e të cilëve kërkesat për azil konsiderohen kryesisht si të pabaza. Kërkuesit e refuzuar nuk do të kenë të drejtë të apelojnë.

Lista do të përfshijë Shqipërinë, kombësinë që ka llogaritur numrin më të madh të varkave të vogla përgjatë Kanalit këtë vit me më shumë se 12,000 nga 43,000 mbërritjet.

The Times mëson se Home Office po kërkon të imitojë një politikë të kryer nga qeveria e re Laburiste në fillim të viteve 2000, në të cilën ajo trajtonte kërkesat e azilkërkuesve nga vendet e ashtuquajtura “lista e bardhë” brenda dhjetë ditësh.

Emigrantët që mbërrijnë me varka të vogla që janë nga vendet në listë do të ndalohen në vendin e përpunimit të Manston në Kent, ose në qendra të tjera pritjeje, ku kërkesat e tyre për azil do të përshpejtohen. Lëvizja është një nga një sërë masash të hartuara nga Braverman si pjesë e një goditjeje të ripërtërirë ndaj migrimit ndër-kanal.

Javën e ardhshme ajo pritet të udhëtojë në Francën veriore për të takuar ministrat e brendshëm nga grupi i kombeve Calais, i cili përfshin Francën, Belgjikën dhe Holandën, për të diskutuar bashkëpunimin e mëtejshëm në trajtimin e kontrabandës së njerëzve. Grupi informal u krijua këtë muaj për të ndërmarrë veprime kundër migrimit të paligjshëm në Evropën veriore.

Kërkesat për azil nga vendet në “listën e bardhë” do të supozohen si “qartësisht të pabazuara” nga zyrtarët e Home Office, përveç nëse një individ ofron prova të kundërta. Qasja e re do t’i mundësonte Home Office t’i përpunojë këto kërkesa për azil dukshëm më shpejt se mesatarja aktuale prej më shumë se një viti.

Ata që janë të pajisur me një certifikatë “qartësisht të pabazuar” nuk do të kenë të drejtë ankese.

Procesi i apelimit për pretenduesit nga vendet “të sigurta” u shtrëngua sipas Aktit të Kombësisë dhe Kufijve këtë vit, me pretenduesit e refuzuar që nuk iu dha më e drejta për të apeluar nga vendi i tyre pas largimit.

Kërkesat për azil nga njerëz nga lista e caktuar e vendeve do të shqyrtoheshin vetëm nëse ata pretendonin se ishin persekutuar nga shteti, nga bandat ose grupet terroriste, për shembull, të cilat aktualisht mund të përbëjnë bazën e një kërkesë për azil.

“Lista e bardhë” aktuale, e cila nuk është përdorur vitet e fundit për shkak të sfidave ligjore kundër përdorimit të saj, përfshin të gjitha vendet e BE-së plus Shqipërinë, Maqedoninë, Moldavinë, Bosnjë dhe Hercegovinën, Serbinë, Malin e Zi, Indinë, Mongolinë, Afrikën e Jugut, Koreja dhe disa vende të Amerikës së Jugut.

Një listë e dytë e “përcaktimit të pjesshëm” deklaron disa vende të sigurta për burrat, por jo gratë dhe fëmijët. Këto përfshijnë Gana, Nigeria, Gambia, Kenia, Liberia, Malavi, Mali dhe Sierra Leone.

Një tjetër opsion që kuptohet se është në shqyrtim është ndalimi i të gjithë azilkërkuesve meshkuj nga vendet në të dyja listat dhe trajtimi i kërkesave të tyre si “qartësisht të pabaza”, por lejimi i kërkesave nga gratë dhe fëmijët nga ato vende të përparojnë si normale.

Rritja e numrit të shqiptarëve që kalojnë Kanalin për të kërkuar azil këtë vit i ka shtyrë zyrtarët të mendojnë të ringjallin listën për të luftuar ato që ministrat besojnë se janë kryesisht pretendime “false”.

Megjithatë, Home Office mund të hasë ende pengesa ligjore. Masa u konsiderua nga Priti Patel kur ajo ishte sekretare e Brendshme, por nuk u ndoq për shkak të frikës se nuk do të përputhej me Konventën Evropiane për të Drejtat e Njeriut.

Politika gjithashtu do të dështonte të parandalonte atë që ministrat e kanë përshkruar si një “abuzim” në rritje i legjislacionit modern të skllavërisë, ku shqiptarët po pretendojnë gjithnjë e më shumë se janë viktima për të shmangur dëbimin.

Ndërkohë, ka dalë se Ministria e Brendshme ka injoruar paralajmërimet për rrezikun e shpërthimit të sëmundjeve infektive në qendrën e përpunimit të azilit Manston në Kent. Agjencia e Sigurisë Shëndetësore në Mbretërinë e Bashkuar ka konfirmuar 50 raste të difterisë në mesin e migrantëve që u përpunuan në Manston.

Një inspektim i vendit në korrik nga Charlie Taylor, kryeinspektori i burgjeve, paralajmëroi se objektet për menaxhimin e njerëzve me Covid dhe sëmundje të tjera infektive ishin “të dobëta”.