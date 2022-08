Shqipëria miratoi në Kuvend rezolutën kundër raportit të Dick Marty, reagon Rusia

Ministria e Jashtme e Rusisë ka reaguar pas miratimit të rezolutës kundër raportit të Dick Martyt në Parlamentin shqiptar

“Parlamenti shqiptar miratoi një rezolutë që kundërshton akuzat në lidhje me trafikimin e organeve në Kosovë dhe Shqipëri. Ne mbetemi të vendosur në qëndrimin tonë se personat e përfshirë në këto krime duhet të përballen me një dënim të ashpër dhe të drejtë.”

Vijon…

💬 #Zakharova: 🇦🇱Albanian parliament adopted a resolution challenging accusations regarding organ trafficking in Kosovo and Albania.

❗️ We remain firm in our position that those involved in these crimes must face a harsh and just punishment. pic.twitter.com/X5Ayvx3X5X

— MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) August 2, 2022