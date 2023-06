Shqipëria luan sot shanset, kuqezinjtë përballen me Ishujt Faroe

Shqipëria luan sot shanset e mëdha për në Europian, duke qenë se ka një transfertë shumë delikate në Ishujt Faroe.

Kuqezinjtë do të përballen për herë të parë në histori me këtë skuadër dhe duhet që ta nisin me këmbën e mbarë për të ndjekur ëndrrën Europiane.

Pas fitores në shtëpi ndaj Moldavisë, kuqezinjtë duhet të mbajnë ritmin dhe 3 pikët e radhës janë detyrim për të ndjekur hapin e kryesuesve. Ndeshja do të nisë në orën 20:45 dhe do të luhet në stadiumin “Torsvollur”, stadium me fushë artificial.