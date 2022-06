Shqipëria humbet 70 mijë përdorues celularë

Shqipëria e mbylli tremujorin e parë të 2022 me 3.41 milionë përdorues celularë, nga 3.48 milionë në tremujorin e mëparshëm, por në rritje nga 3.17 milionë në tremujorin e parë 2021, sipas të dhënave të publikuara nga Autoriteti i Komunikimit Elektronik dhe Postar.

Vodafone Albania kryeson me 1.52 milionë linja celulare (+11.9% nga viti në vit), e ndjekur nga One Telecommunications me 1.36 milionë (+7.4%) dhe Albtelecom me 531,250 (-1.9%).

Abonentët e linjës fikse ranë në 186,153 nga 197,324 në tremujorin e mëparshëm dhe nga 218,733 në tremujorin e parë 2021. Albtelecom ishte lider në treg me 147,301 linja (-9,4% në vit), i ndjekur nga ASC me 16,569 (-4%).

Kishte 2.05 milionë përdorues aktivë të brezit të gjerë celular (3G dhe 4G), një rënie prej 0.1 për qind në tremujorin e kaluar, por me 1.3 për qind nga viti në vit. Vodafone Albania kishte më shumë përdorues me 909,449 (-5,7%), përpara One me 850,431 (+15,3%).

Numri i lidhjeve fikse broadband ishte 521,113, me një rënie prej 2.9 për qind në tremujorin e mëparshëm, por me 0.7 për qind në rritje nga viti në vit. Albtelecom kryeson me 114,676 (-7,8%% nga viti në vit), përpara Vodafone me 113,184 (+11,8%).

Numri i abonentëve në paketat e shërbimeve të integruara (telefonia fikse, internet dhe TV) arriti në 288841, duke shënuar një rënie prej 3.1 për qind krahasuar me një vit më parë.