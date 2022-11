Shpërthimi i fuqishëm me 6 viktima në Stamboll, reagon NATO

Shefi i NATO-s Jens Stoltenberg, ka reaguar në lidhje më shpërthimin në Stamboll që u mori jetën 6 personave dhe u plagosën dhjetëra të tjerë.

Në Twitter, Stoltenberg, shpreh ngushëllimet për familjet e viktimave dhe të plagosurve dhe se NATO qëndron në krah të aleatëve të tyre.

“Pamje tronditëse nga Stambolli. Mendimet e mia dhe ngushëllimet më të thella për të gjithë ata që janë prekur dhe për popullin turk. NATO qëndron në solidaritet me aleatin tonë”, shkruan ai./albeu.com

Shocking images from #Istanbul. My thoughts and deepest condolences to all those affected & to the Turkish people. #NATO stands in solidarity with our Ally #Türkiye.

— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) November 13, 2022