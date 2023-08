Shpërthim i fuqishëm në një fabrikë në Moskë, dhjetëra të plagosur (VIDEO)

Një shpërthim masiv tronditi një fabrikë në rajonin e Moskës të mërkurën, duke plagosur dhjetëra persona dhe duke shpërthyer dritaret në ndërtesat aty pranë, thanë zyrtarët lokalë.

Të paktën 56 persona u lënduan dhe gjashtë janë në kujdes intensiv si pasojë e shpërthimit në fabrikën optike-mekanike Zagorsk në qytetin Sergiev Posad, në verilindje të kryeqytetit rus, tha administrata e qarkut në një postim në Telegram.

Videot e shpërthimit të gjeolokuara nga NBC News tregojnë një re të madhe tymi që ngrihet mbi uzinë. Një video e marrë nga banorët aty pranë dhe e postuar në mediat sociale tregon momentin kur ndodh një shpërthim i madh pas një parkimi.

Incidenti ndodhi rreth orës 10:40 të mëngjesit me orën lokale (3:40 të mëngjesit ET) në një magazinë piroteknike të marrë me qira në territorin e uzinës nga një “kompani private”, tha në Telegram Guvernatori i Rajonit të Moskës, Andrei Vorobyov.

Agjencia Federale e Hetimit të Rusisë tha se nisi një hetim penal për incidentin, duke përmendur një “shkelje të kërkesave të sigurisë industriale për objektet e rrezikshme të prodhimit”, por tha se po përpiqej të përcaktonte shkakun e shpërthimit.

Agjencia shtetërore ruse e lajmeve Tass citoi ministrinë e shëndetësisë të thoshte se tre persona ishin shpëtuar nga rrënojat në gjendje të rëndë.

Njerëzve që jetonin në shtëpitë aty pranë iu thyen xhamat nga shpërthimi, shtoi Vorobyov dhe një kompleks sportiv aty pranë u dëmtua pjesërisht.

Vorobyov nuk tha se çfarë e shkaktoi shpërthimin, por media shtetërore ruse raportoi, duke cituar zyrtarë të urgjencës, se një “faktor njerëzor” qëndron pas shpërthimit. Deputeti lokal Sergej Pakhomov tha gjithashtu se faji ishte “një shkelje e proceseve teknologjike”, pa dhënë detaje.

Media shtetërore ruse raportoi se uzina prodhon pajisje optike për agjencitë e zbatimit të ligjit dhe përdorim civil.

Shpërthimi vjen në mes të një numri të paprecedentë sulmesh me dronë në kryeqytetin rus dhe rajonin përreth për të cilin Kremlini ka fajësuar Ukrainën.

Të mërkurën herët, kryebashkiaku i Moskës Sergei Sobyanin raportoi se dy drone u rrëzuan nga sistemet e mbrojtjes ajrore mbi kryeqytet. Ai tha se nuk ka informacione për viktima.

Vorobyov tha për raportet në vendin e shpërthimit se hetuesit deri më tani nuk kanë konfirmuar nëse një dron mund të ishte përfshirë në incident./Albeu.com