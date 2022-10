Shpërthen zjarr i madh një qendër tregtare në kryeqytetin pakistanez (VIDEO)

Një zjarr i madh ka shpërthyer në qendrën tregtare Centaurus në qendër të kryeqytetit pakistanez, Islamabad.

Imazhet në mediat sociale treguan një shtëllungë të madhe tymi që dilte nga ndërtesa, me disa pamje që tregonin flakët brenda dhe jashtë ndërtesës.

A fire broke out in centaurus, the multi-storied shopping mall in #Islamabad. The fire broke out in the food court of the mall and spread rapidly across all the building. Police and rescue personnel rush out to the the famous mall in the capital of #Pakistan. pic.twitter.com/FUDI9fpS8y

