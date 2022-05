Shpërthen shtëpia, katër të vrarë dhe dy të plagosur

Të paktën katër persona kanë humbur jetën pas një shpërthimi në një shtëpi në periferi të Pensilvanisë. Kryetari i Bashkisë së Potstown, Justin Keller bëri me dije se shpërthimi ndodhi rreth 65 km në veriperëndim të Filandelfias, shkruajnë mediat e huaja.

At the scene of what appears to be an explosion on N. Washington Street in Pottstown. 1 house entirely gone, other houses damaged. No flames, smoke or smell of gas. These are the shots I got before police kicked me out. pic.twitter.com/r7gEgepQRx

— Evan Brandt (@PottstownNews) May 27, 2022