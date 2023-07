Një makinë tip “Benz” është përfshirë nga flakët e zjarrit këtë të enjte në Llogora.

Zjarri është përhapur edhe në rrugë.

Ngjarja ndodhi rreth orës 11:20, në Llogara. Burime zyrtare nga policia bënë me dije se ka marrë flakë, në ecje e sipër, automjetin tip “Benz” me drejtues shtetasin me inicialet A. M.

Nga flakët janë shkaktuar vetëm dëme materiale. Paraprakisht dyshohet se zjarri ka rënë për shkak të një defekti në mjet./albeu.com/