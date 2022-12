Të paktën 15 persona kanë humbur jetën si pasojë e shpërthimit të një cisterne në Johannesburg.

Shpërthimi i fortë ka shkatërruar edhe çatinë e departamentit të Urgjencës së Spitalit Memorial Tambo.

Ministri i Shëndetësisë Joe Faal ka deklaruar se numri i viktimave ka shkuar në 15, ndërsa ka paralajmëruar se numri i viktimave në orët në vijim mund të jetë në rritje.

The death toll from the #BoksburgExplosion has risen to 10.

