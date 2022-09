Shpërthejnë sërish thashethemet për shëndetin e Elizabeth: E rraskapitur në takimin me Liz Truss

E rraskapitur dhe me shkop, Mbretëresha Elizabeth priti më parë kryeministren e re britanike, Liz Truss, në Kështjellën Balmoral në Skoci.

96-vjeçarja Elizabeth, mbretëresha më jetëgjatë e Anglisë, ka anuluar tashmë shumë nga paraqitjet e saj, ndërsa nuk ka marrë pjesë në të katër ditët e festimeve të Jubileut të Platinumit të Britanisë.

Liz Truss officially became the UK’s new prime minister today after meeting Queen Elizabeth II at Balmoral Castle in Scotland.

Truss, the foreign secretary for the past year, defeated rival Rishi Sunak on Monday in the race to become leader of the Conservative Party.#UTVNews pic.twitter.com/xXibaxTTtX

