Shpërndanin kokainë në lokalet e natës në Durrës, lihen në burg “të famshmit” e Tik Tok-ut

Gjykata e Durrësit ka lënë në burg të rinjtë “e famshëm” të tik-Tokut të cilët shpërndanin kokainë në lokalet e natës në Durrës dhe Sukth.

Ata dolën sot para Gjykatës së Durrësit për t’u njohur me masën e sigurisë dhe për shtatë prej tyre gjykatësi vendosi masën “arrest me burg”, ndërkohë për 24-vjeçaren Kristel Balla gjykata ka vendosur masën “detyrim paraqitjeje”.

Arrest me burg për

-Goni Muça

-Tani Muça

-Amonali Halili

-Alban Vela

-Ergi Curri

-Gentian Konesha

-Stivens Bulku

Detyrim paraqitje

-Kristel Balla

Policia finalizoi dy operacione t “Foremost” dhe “Last deal” dy ditë më parë në Durrës dhe Sukth.

Nga hetimet me metoda proaktive ka rezultuar se shtetasi Goni Muça kishte rolin e furnitorit me lëndë narkotike kokainë, për këta shtetas, të cilët, pasi e blinin atë, në bashkëpunim me njëri-tjetrin, e shpërndanin në zonën e Sukthit dhe të Durrësit, si dhe në lokalet e natës, në qytetin e Durrësit.



Video e operacioneve

Gjithashtu, këta shtetas, për ndarjen e lëndës narkotike, kishin përshtatur ambiente të posaçme në lokalet e tyre, konkretisht në lokalin e shtetasit Goni Muça., në zonën e Sukthit, dhe në lokalin e shtetastit Ergi Curri, në një lagje në Durrës.

Materialet hetimore do t’i referohen Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Durrës, për veprat penale “Përshtatja e lokalit për përdorim droge”, “Prodhimi dhe shitja e narkotikëve”, kryer në bashkëpunim, dhe “Prodhimi, mbajtja, blerja apo shitja e armëve të ftohta”./Albeu.com/