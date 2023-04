“Shpenzoni pa frikë …”, Horoskopi i ditës së hënë, 24 prill 2023

Dashi

Partneri do beje cmos qe t’iu kenaqe edhe ne planin seksual gjate kesaj dite. Kjo do iu beje te ndiheni me mire dhe me te plotesuar. Tregohuni pak me te hapur me te. Beqaret nuk duhet te bejne asgje te ekzagjeruar vetem e vetem qe te krijojne nje lidhje. Cdo gje e ka nje kufi. Per sa i perket fushes materiale, ka shume gjasa ta stabilizoni situaten dhe te shpenzoni pa frike.

Demi

Per ciftet dita e sotme do jete e mrekullueshme dhe e lumtur. Bashkepunimi do mbizoteroje ne cdo moment dhe do i beje ata te ndihen me se miri. Beqaret do kene flirtime te shumta dhe disa mund te nisin nje histori te bukur dashurie. Shfrytezoni cdo mundesi qe do iu jepet. Ne planin financiar Neptuni do ndikoje pozitivisht, por nuk duhet te merrni vendime te nxituara e te rrezikshme.

Binjaket

Tregohuni shume vigjilente edhe sot ne jeten ne cift. Nese kohet e fundit ka mbizoteruar harmonia dhe lumturia, planetet rrezikojne ta tronditin kete ekuiliber. Beqareve nga ana tjeter do iu realizohen disa nga endrrat me te bukura te dashurise dhe do ndihen me te plotesuar. Fati do iu buzeqeshe ne planin financiar. Do kryeni transaksione te rendesishme dhe afatgjata.

Gaforrja

Planetet do ndikojne mjaft pozitivisht sot ne jeten tuaj ne cift. Klima do jete e ngrohte dhe mjaft romaneske, keshtu qe shfrytezojeni sa me shume qe te mundeni. Beqaret do kerkojne me teper qetesine dhe do duan te qendrojne pas miqve. Nuk do ndihen ende gati te krijojne nje lidhje. Ne planin financiar nuk duhet te beni cmendurira sepse situata nuk do jete shume e qendrueshme.

Luani

Jeta juaj ne cift ka shume gjasa te shkoje me se miri sot. Do ndiheni me te plotesuar dhe do e keni me te thjeshte t’i shprehni ato qe ndjeni. Beqaret duhet te pergatiten per nje dite shume te vecante dhe me plot emocione. E ardhmja juaj do ndryshoje njehere e pergjithmone. Mos u vononi me pagesat qe duhet te beni sepse me vone do iu mblidhen te gjitha ne nje kohe.

Virgjeresha

Do e quani te patolerueshme qe partneri te mos tregohet i sinqerte me ju. Kjo mund te sjelle debate te medha dhe do ua beje diten te merzitshme. Dita e beqareve do jete e mbushur me takime interesante. Per disa do te shfaqet edhe personin qe kane enderruar. Tregohuni pak me vigjilente ne planin financiar dhe do e shihni qe gjerat do shkojne me mire se kohet e fundit.

Peshorja

Fale influences pozitive te yjeve, jeta ne cift do jete me e mire gjate kesaj dite dhe do jeni me te sigurt per ate qe doni. Ne mesdite mund te merrni edhe ndonje surprize te kendshme dhe zemra do iu rrahe fort. Beqaret do kene sukses ne dashuri. Edhe pse nuk do kerkojne shume, nje person i vecante do vije tek ata. Kujdes me financat. Gabimi me i vogel do iu kushtoje shume.

Akrepi

Site aspak e qendrueshme kjo e sotmja per te dashuruarit. Komunikimi do te shuhet teresisht dhe ju nuk do kuptoheni aspak me ate qe keni ne krah. Kujdes! Disa do kalojne edhe kriza te veshtira. Beqaret ka rrezik te pelqejne nje person qe nuk ehte i lire dhe kjo do sjelle probleme. Me financat cdo gje do shkoje me se miri. Hiqni dhe disa lek menjane qe dhe e nesermja te jete e mire.

Shigjetari

Dite mjaft premtuese kjo e sotmja per jeten tuaj ne cift. Jo vetem qe do kaloni momente te lumtura por do merrni edhe disa vendime shume te rendesishme. Beqaret duhet te perfitojne sa te mundin nga mundesite qe do iu jeten sepse vetem ne kete menyre do e gjejne ate qe po kerkojne. Financat do vazhdojne te jene te mbrojtura. Beni edhe ndonje investim te rendesishem.

Bricjapi

Ata qe jane ne nje lidhje do kalojne momente te paharruara sot. Intimiteti do arrije kulmin dhe do ndiheni shume mire. Qendroni sa me shume prane partnerit. Beqaret do kene dashuricka dhe aventura, por nuk do krijojne lidhjen afatgjate qe kane kerkuar. Ju e keni ne dore cdo gje. Buxheti nuk do jete i keq, megjithate rekomandohet ende pak kujdes me shpenzimet.

Ujori

Mos luani me ndjenjat e tjetrit gjate kesaj dite sepse ka rrezik qe nje dite t’iu bejne edhe ju te njeten gje. Tregohuni sa me te sinqerte edhe sikur ta lendoni pak ate qe keni ne krah. Beqaret do jene me te qarte pe rate qe duan dhe nuk do iu pelqejne aspak aventurat kalimtare qe do iu ofrohen sot. Planetet do ndikojne pozitivisht tek financat dhe do jeni me te qete ne kete plan.

Peshqit

Nese jeni tashme ne nje lidhje, beni kujdes nga Saturni. Ai mund te sjelle mungese komunikimi dhe mund te ndodhin edhe ndarje te papritura. Beni cmos qe ta mbani partnerin pas vetes. Per nje pjese te beqareve mund te kete takime impresionuese dhe mund te fillojne histori dashuria te mrekullueshme. Ne planin financiar duhet te tregoheni te matur, Shmangni shpenzimet e medha.