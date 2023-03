Shoqëria civile protestë të heshtur para SPAK-ut: Të ndëshkohen krimet politike shqiptare

Shoqëria civile po mban sot një protestë të heshtur para SPAK.

Ata i kanë adresuar një letër të hapur SPAK-ut, qeverisë, parlamentit, trupit diplomatik. Ata kërkojnë të ndëshkimin e krimeve të politikës shqiptare.

“Letër e hapur drejtuar SPAK, për dijeni qeverisë shqiptare, parlamenti shqiptar, trupit diplomatik, sot na ka mbledhur një shqetësim. Për herë të parë po sjellim disa prej krimeve më të rënda që janë bërë në Shqipëri në këto 32 vite demokraci. Janë këto krime që kanë mbetur të pandëshkuara dhe implikojnë figura më të larta të politikës shqiptare. Duhet të hetohen në mënyrë të imët dhe të çohen para drejtësisë. Askush nuk i ka harruar miliardat e zhdukura në rrugën e kombit, vjedhjen në BSH, floririn e Krrabës. Është vjedhur në këtë vend, ditën për diell. Në këtë korrupsion janë implikuar drejtues shumë të lartë të këtij vendi dhe nuk janë prekur. Në ndihmën e drejtësisë shqiptare këta politikanë të korruptuar kanë jetuar në mënyrë të qetë. Përveç korrupsionit, politika shqiptare kanë vënë dorë edhe në çështjen kombëtare. Në këtë vend u mbushën thasët me eshtrat shqiptare dhe u bëhen buste tradhtarëve. Në këtë vend vazhdon helenizimi i Shqipërisë. Në disa zona të jugut dëgjohet më shumë greqishtja. Serbia ledhatohet me Ballkanin e Hapur. Shqiptarët vazhdojnë të trajtohen pa të drejta themelore, ndonëse ata zënë 47% të banorëve të Kosovës. I nderuar Altin Dumani jemi këtu para godinës suaj për të kërkuar drejtësi. Veproni me vullnet dhe drejtësi deri sa t’i dërgoni në burg ata drejtues që vodhën dhe shpërdoruar pasuritë e shqiptarëve. Me votën e militantëve të partive, nuk largohet e keqja. Mbi fajtorët duhet të bjerë çekani juaj. Qytetarët shqiptarë kërkojnë kokat e krimit dhe jo peshqit e vegjël”, thuhet në njoftimin e Unionit të shoqërisë civile dhe këshillit organizativ të Kuvendit Kombëtar shqiptar.

