Shmangia e mëngjesit rrit me 55% rrezikun e kësaj sëmundjeje

Nëse dikush shmang të hajë mëngjes të paktën 4 herë në javë, rreziku i diabetit rritet në 55%, krahasuar me ata që hanë gjithmonë në mëngjes.

Është cilësuar si vakti më i rëndësishëm i ditës. Dhe sipas hulumtimeve të reja, mungesa e tij rrit rrezikun e diabetit të tipit 2 me një të tretën. Ekspertët besojnë se kjo është për shkak se këta njerëz kanë më shumë gjasa të hanë një meze të lehtë gjatë ditës.

Drejtuesja e hulumtimit, Dr. Sabrina Schlensinger, nga Qendra Gjermane e Diabetit në Dyseldorf, tha se besonte se 30% e njerëzve në botë nuk hanë mëngjes. Fatkeqësisht, kjo ka më shumë gjasa të ndodhë me njerëzit mbipeshë që mendojnë se kjo do të zvogëlojë marrjen e kalorive. Ne besojmë se njerëzit që e anashkalojnë mëngjesin hanë më shumë snack gjatë ditës dhe marrin më shumë kalori në përgjithësi. Ata gjithashtu mund të hanë vakte të mëdha, duke ngadalësuar metabolizmin dhe duke rritur rrezikun e diabetit.

Ky problem lidhet drejtpërdrejt me obezitetin, pasi 90% e njerëzve me diabet janë të tipit 2, i cili ka të bëjë kryesisht me dietën dhe mënyrën e jetesës. Libby Doëling, nga British Diabetes, tha se nevojiteshin më shumë kërkime për të kuptuar se cilët faktorë të tjerë fshiheshin pas lidhjes midis diabetit dhe mungesës së mëngjesit, por shtoi se “faktori më i rëndësishëm që mund të konvertohet është pesha”.

Nutricionistja Victoria Taylor, e Fondacionit Britanik të Zemrës, na kujton se duhet të gjejmë gjithmonë kohë për vaktin më të rëndësishëm dhe të kujtojmë se kjo do të na pengojë të bëjmë zgjedhje jo të shëndetshme për pjesën tjetër të ditës./albeu.com