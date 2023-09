Shmanget tragjedia, zjarrfikësit shpëtojnë lojtarin e Nice që tentoi të hidhej nga ura

Një tragjedi u shmang pas 3.5 orësh me futbollistin e ri të Nicës, Alesis Beka-Beka, i cili po kërcënonte të hidhej nga ura 100 metra e lartë.

Sipas informacioneve të xhandarmërisë lokale, zjarrfikëset që ndodhen në vendngjarje kanë arritur të arrijnë 22-vjeçarin dhe ta çojnë në vend të sigurt. Më parë, ai vetë kishte nxjerrë këmbët nga boshllëku, pasi ishte i bindur nga negociatorët që të mos i jepte fund jetës.

🚨🚨🚨 Alexis Beka Beka has been safely taken by emergency services and is now out of danger. Video was taken around 20 minutes ago.

Our thoughts are with him and his loved ones during this time. This underscores the urgent need for mental health awareness and resources in our… pic.twitter.com/xA1Bur7ws2

