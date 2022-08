Shkojnë në Britani me gomone, si përfundojnë shqiptarët nën “kthetrat” e bandave të drogës

Mijëra shqiptarë po vërshojnë drejt Britanisë së Madhe me gomone vetëm për të përfunduar në kthetrat e bandave të drogës, kanë paralajmëruar zyrtarë të lartë.

The Sun të dielën udhëtoi në tiranë, pasi një raport ushtarak zbuloi se 4 nga 10 emigrantë që kalonin ilegalisht drejt Anglisë vinin nga vendi ballkanik.

Shefat e lartë të policisë në Tiranë pretendojnë se shumica e atyre që largohen po e bëjnë këtë për arsye financiare, ndërsa krerët e krimit kthehen në shtëpi me makina luksoze.

The Sun shkruan se në rrugët e Tiranës panë automjete luksoze me tagra të Britanisë që qarkullonin.

I pyetur për eksodin në Britani, Saimir Boshnjaku, drejtori i policisë së imigracionit, tha: “Disa njerëz duhet të largohen për shkak të gjakmarrjes, ose kanë rënë në konflikt me bandat kriminale dhe kanë frikë për jetën e tyre. Por shumica janë emigrantë ekonomikë.”

“Njerëzit që bëjnë para nga droga kthehen këtu duke ngarë Maserati dhe Mercedes dhe blejnë një vilë të madhe në fshat. Të rinjtë e shohin këtë dhe kjo i bën ata të duan të bëjnë të njëjtën gjë.”

Rreth një në pesë persona kanë lënë kombin e Evropës Lindore pasi janë joshur nga premtimet për pasuri të mëdha në Mbretërinë e Bashkuar.

Ambasadori i Shqipërisë në Britaninë e Madhe, Qirjako Qirko, vlerëson se janë 150,000 bashkatdhetarë të tij në Britani.

Kjo do të thotë se numri është trefishuar që nga viti 2019, kur Zyra për Statistikat Kombëtare llogariti se ishin 47,000 shqiptarë në Angli.

Kostoja për të kaluar në mënyrë të paligjshme në Britani mund të arrijë deri në 30.000 paund.

Të rinjtë shqiptarë që bëjnë udhëtimin për në Britaninë e Madhe mund të përfundojnë në borxhe ndaj bandave të cilat më pas i detyrojnë të shpërndajnë kokainë ose të punojnë në fabrikt e kanabisit në qytetet britanike.

Burimet e qeverisë pranojnë se është krijuar një cikël toksik ku njerëzit më të varfër joshen në vese, ndërsa bosët e krimit bëjnë fitime të paprecedentë, raporton abcnews.al.

Disa madje po përfundojnë në burgjet e Mbretërisë së Bashkuar dhe hetimi i The Sun ka zbuluar se dëbimet do të dyfishohen këtë vit pasi zyrtarët përpiqen të shtypin eksodin.

The Sun zbuloi se Home Office ka shpenzuar 1 milion £ për një stacion të ri policie në Aeroportin Ndërkombëtar të Rinasit në Tiranë këtë vit për të ndihmuar në kthimin e personave ilegalë.

Në vitin 2021, 497 shqiptarë u dëbuan nga Britania e Madhe.

Megjithatë, në gjashtë muajt e parë të këtij viti 443 janë kthyer, që do të thotë se shifra e vitit të kaluar ka të ngjarë të dyfishohet deri në dhjetor.

Shefi i imigracionit tha: “E di që imigracioni i paligjshëm është një shqetësim i madh dhe mund t’ju siguroj se po bëjmë çmos për t’i dhënë fund.”

“Kur një shtetas shqiptar deportohet nga qeveria e Mbretërisë së Bashkuar, ne i marrim në pyetje dhe kontrollojmë nëse kërkohet për ndonjë akuzë. Nëse janë, i dërgojmë në burg. Atyre që kanë emigruar ilegalisht u ndalohet udhëtimi duke i penguar ata të largohen nga vendi. Përpunimi i kaq shumë njerëzve nuk është i lehtë për ne, kështu që ne i jemi shumë mirënjohës qeverisë britanike për këtë stacion të ri policie.”

Lidhjet e Shqipërisë me Britaninë janë të dukshme në Tiranë, ku makinat luksoze me targa të Mbretërisë së Bashkuar mund të shihen duke ecur nëpër rrugë.

Të ashtuquajturat “vila londineze” të ndërtuara me para të bëra ilegalisht jashtë shtetit po shfaqen gjithashtu në qytete dhe fshatra të largëta të zhytura më parë në varfëri.

“Ne po bëjmë çmos për t’i dhënë fund”

Historitë e “djemve të Londrës” se grumbullohen pasuri jashtë shtetit inkurajojnë të tjerët të bëjnë të njëjtin udhëtim të rrezikshëm.

Rreth 2 miliardë £ do të investohen në Shqipëri nëpërmjet huave të dhëna nga UK Export Finance, në një përpjekje për të përmirësuar mundësitë dhe për të bindur të rinjtë se kanë një të ardhme në vendin e tyre.

Por deputeti i opozitës, Ervin Salianji, i Partisë Demokratike, ka frikë se politikanët po merren për budallenj, raporton abcnews.al.

Ai e krahason Shqipërinë me narko- shtete e Amerikës Latine, ku korrupsioni është endemik dhe gangsterët që merren me kokainë sundojnë me një kontroll të hekurt.

Ai tha: “Nuk është befasi që kaq shumë njerëz po shpërngulen në Mbretërinë e Bashkuar pasi kjo ka vazhduar për një kohë të gjatë. Ajo që është befasuese është se sa pak po bën qeveria për këtë. Trafikimi i qenieve njerëzore është një problem i madh për Shqipërinë. Për shkak se kaq shumë njerëz po largohen, kjo po shkakton një fatkeqësi ekonomike. Ka qytete dhe fshatra të tëra ku nuk do të gjesh njeri nën moshën 40-vjeçare, pasi janë larguar të gjithë të rinjtë.”

Më tej ai shtoi: “Një raport i OKB-së ka deklaruar se popullsia e Shqipërisë do të bjerë nga 2.8 milion në një milion në shekullin e ardhshëm dhe është e vështirë të imagjinohet ndikimi që do të ketë. Por përballja me kriminelët nuk duket se është prioritet për qeverinë. Në vend të kësaj, kryeministri Edi Rama po propozon një ‘amnisti fiskale’ që do t’u mundësonte shqiptarëve që jetojnë jashtë të kthejnë deri në dy milionë euro pa pyetje. Qeveria dëshiron t’i taksojë këto para me shtatë për qind, por është e qartë se një sistem i tillë do t’i lejojë kriminelët të pastrojnë paratë e tyre të pista.”

Më shumë se 1500 shqiptarë ndodhen aktualisht në burgje në Angli dhe Uells, duke i bërë ata të kenë përqindjen më të lartë të shtetasve të huaj në paraburgim, sipas statistikave të qeverisë së Mbretërisë së Bashkuar./Abcnews.al/