“Shkoja shpesh, por nuk më tregonin”, flet nipi i 82-vjeçarit që vrau gruan në Përmet: E kishte dhunuar edhe më parë

Një ngjarje e rëndë ndodhi ditën e djeshme në Përmet, ku një i moshuar vrau bashkëshorten e tij.

Leonidha Peçi vrau me sende të forta (shkop druri) gruan e tij 80-vjeçare Afrovitin.

Trupi i pajetë i Afrovitit u gjet nga gruaja e cila shërbente në banesën e të moshuarve. Ajo lajmëroi menjëherë policinë.

Ditën e sotme, në emisionin “Me zemër të hapur” kanë ardhur disa dëshmi për ngjarjen e rëndë që tronditi opinionin publik.

Nipi i çiftit Peçi, djali i vajzës që kishte ndërruar jetë pak vite më parë ka treguar se shkonte shpesh te gjyshërit, por nuk kishin probleme. Ai tha se tezet e tij i kishin kërkuar të dyve të shkonin në Greqi të jetonin me to, por nuk kishin pranuar.

Ai pohoi se disa vite më parë gjyshja e kishte denoncuar gjyshin për dhunë.

“Ka pasur denoncim nga e ndjera para disa vitesh. Kanë humbur dy fëmijët. Nuk e di nëse kanë pasur probleme të shëndetit mendor. E kemi kuptuar që gjyshi nuk ishte mirë, i bëmë të tëra. Nuk pinte. Daja ka shumë vite që ka ndërruar jetë, ndërsa nëna ime 4 vjet.

Unë vija shumë shpesh, i pyesja si jeni, më thoshin mirë. Nuk më tregonin. Marrëdhënia e nënës sime me gjyshërit ishte shumë e afërt. Nga ana ekonomike ishin mirë, nuk kishin probleme. Tezet e mia iu kishin kërkuar që të shkonin në Greqi për të jetuar me to dhe pranë tyre, por nuk kishin pranuar. Ne nuk e prisnim këtë që ndodhi”, tha nipi i të moshuarve./Albeu.com