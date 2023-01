Shkodra nën pushtetin e ujit, 1220 hektarë tokë e përmbytur, rruga e Obotit e pakalueshme

Për shkak të situatës së përkeqësuar të motit gjatë ditëve të fundit, 1220 hektarë tokë vijojnë të mbeten nën ujë në Shkodër.

Kjo sipërfaqe është rritur me 100 Ha nga dje.

Rruga e Obotit ka prezencë uji 65 cm, e rritur me 5 cm që nga ora 18:00 e ditës së djeshme. Në këtë rrugë vijon të operohet me një mjet të kalueshmërisë së lartë së bashku me katër forca të ushtrisë.

Ndërkohë, ujësjellësi Oblika 1 vazhdon të jetë jashtë funksionit. Në vendin e quajtur Urrelat e Shirqit ( pikë ekspansioni i lumit Buna) rruga Shirq-Darragjat ka prezencë uji në rrugë 30 cm. Aktualisht, rruga është e pakalueshme për mjetet e ulëta. Grupet e EC të bashkisë janë në monitorim të situatës.

