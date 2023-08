Shkencëtarët përcaktojnë moshën ideale për t’u martuar

Rregulli i pashkruar është se në dashuri nuk ka rregulla. Megjithatë, shkenca mund t’u përgjigjet deri diku disa pyetjeve, duke përfshirë moshën e duhur për një martesë të suksesshme.

Në bashkëpunimin e matematikës dhe shkencave të tjera u arrit i ashtuquajturi rregulli 37 për qind për përcaktimin e moshës më të mirë për martesë. Sipas këtij algoritmi, mosha më e mirë për dhënien e betimit të martesës është 26 vjeç.

Ky numër vjen nga libri “Algoritme for Life: The Computational Science of Human Decision Making” i shkruar nga gazetari Brian Christian dhe shkencëtari njohës Tom Griffiths. Sipas librit të tyre, njerëzit marrin vendimet më të mira pasi shqyrtojnë 37 për qind të opsioneve.

Ata përdorin shembullin e shqyrtimit të aplikimeve për punë dhe pretendojnë se pas shqyrtimit të 37 për qind të kandidatëve të aplikuar, ka kuptim të zgjedhësh një kandidat të kualifikuar pa kërkuar më tej.

Autorët e studimit shprehen se pikërisht në atë moment, personat kanë informacion të mjaftueshëm për të bërë një zgjedhje të mirë.

Madje kjo dyshe shkon një hap më tej duke pohuar se ky rregull funksionon edhe kur zgjedh partnerin. Mosha në të cilën njerëzit zakonisht kërkojnë dashurinë është midis 18 dhe 40 vjeç, ku 37 për qind janë 26 vjeç. Pas kësaj, cilësia e opsioneve fillon të bjerë.