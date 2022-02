Shkencëtarë zbulojnë mënyrën e re sesi paratë na sjellin lumturi

Sipas hulumtimit të ri të botuar në Procedurat e Akademisë Kombëtare të Shkencave të Shteteve të Bashkuara të Amerikës (PNAS), paratë mund t’ju sjellin më afër lumturisë, jo ashtu siç e prisnit.

Me para mund të “blihet” kohë, e cila, nga ana tjetër, shoqërohet me “kënaqësi më të madhe me jetën”, e kombinuar me mentalitetin e shpenzimit të parave për më tej kohë të lirë.

Studiuesit kanë zbuluar në mënyrë specifike se të rriturit që punojnë janë shumë më të lumtur kur shpenzojnë para për diçka që do t’u kursejë kohë në vend të parave për gjërat materiale.

Marrja në punë e një shërbimi të ruajtjes së shtëpisë, shërbimit të shpërndarjes së ushqimit ose kositëse bari, për shembull, janë para që zënë hapësirë ​​vetëm sepse ju lënë më shumë kohë të lirë.

Paratë e dhëna për të kursyer kohë provojnë të jenë jashtëzakonisht të kënaqshme për disponimin tuaj dhe ndjenjën e përgjithshme të mirëqenies.

Paraja, domethënë, mund të rrisë lumturinë tonë, për sa kohë që na kursen kohë.