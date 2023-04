Shkatërrohet rrjeti i trafikut të drogës në Brazil, kishte dërguar 17 tonë “të bardhë” në Evropë

Autoritetet europiane dhe braziliane kanë çmontuar një rrjet trafiku droge që besohet se ka dërguar më shumë se 17 ton kokainë në Europë, tha Europol.

Në total u arrestuan 15 persona dhe u sekuestruan objekte me vlerë mbi 80 milionë euro.

“Kjo është një fitore e rëndësishme në luftën kundër tregtisë së drogës. Autoritetet policore evropiane dhe të Amerikës Latine çmontuan një nga rrjetet kriminale më aktive të Brazilit, i cili kishte mbushur Europën me tonelata kokaine”, shtoi Europol.

Sipas Policisë Federale të Brazilit, e cila ka hetuar rastin prej dy vitesh, organizata dërgoi 17 tonë lëndë narkotike në Evropë. Nga kjo sasi u sekuestruan 12 tonë.

Operacioni për çmontimin e rrjetit u zhvillua të enjten, me pjesëmarrjen e 200 oficerëve të policisë në shtete të ndryshme të Brazilit dhe në Asuncion, kryeqyteti i Paraguajit. Janë konfiskuar 87 prona, 173 automjete dhe një avion, ndërsa janë bllokuar 147 llogari bankare.

Kokaina prodhohej në Bolivi dhe transportohej në Brazil me kamion nga një paraguaian. Dërgesat në Evropë kryheshin me rrugë detare, nëpërmjet kompanive me bazë në portet e Brazilit jugor. Këto kompani e fshehën drogën në ngarkesë legale, pronarët e të cilave nuk dinin asgjë. Kur produktet mbërrinin në Evropë, partnerët e trafikantëve do të vidhnin atë pjesë të ngarkesës që përmbante drogën, në mënyrë që më pas t’i shisnin në vende të ndryshme.

Hetimi filloi në mars 2021, kur 316 kilogramë kokainë me origjinë nga Brazili jugor u kapën në portin e Hamburgut, Gjermani. Gjermania, Franca, Spanja dhe Paraguai gjithashtu morën pjesë në hetim. /albeu.com