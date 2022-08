Shkatërrohet banda shqiptare në Greqi, si e ruanin parcelën me roje dhe kamera

Foto ilustruese

Policia greke ka bërë të mundur finalizimin e një operacioni ku është shkatërruar banda shqiptare që kultivonte kanabis në Athinë.

Oficerët e Selaikut nisën të hetonin gjashtë muaj më parë përfundoi dje, me operacione paralele në Porto Germenos dhe Markopoulos për gjetjen e plantacionit sekret dhe arrestimin e anëtarëve të kartelit. U gjetën gjithsej 2100 bimë kanabisi, një automatik Uzi, dy pistoleta, njëra prej të cilave Glock dhe një automjet Yaris që ishte vjedhur nga një kompani me qira dhe me targa false.

Hetimet e oficerëve me përvojë të Zyrës së Punëve të Përgjithshme të Selanikut, një agjenci me informacione të mira nga “sheshet e jashtëligjshme” që vepron në të gjithë Greqinë, vazhdojnë për gjetjen dhe gjymtimin e tentakulave të tjera të këtij grupi, shkruajnë mediat greke.

Kur pak muaj më parë në zyrat e Shërbimit të Punëve të Përgjithshme të Selanikut mbërriti informacioni që tregonte për një unazë të fuqishme që kultivonte dhe hedh kanabis në sheshet e Athinës dhe u gjykua si e rëndë, oficerët u nisën menjëherë në punë. Nga hetimet mësohet se pas unazës ndodheshin shqiptarë, gjashtë persona të moshës 35-40 vjeç, të cilët janë të njohur të vjetër të autoriteteve pasi në të kaluarën sipas informacioneve ishin arrestuar për çështje droge dhe armësh.

Tregues i masave të sigurisë të marra nga karteli shqiptar ishte se plantacioni i fshehtë ishte i lidhur me kamera në mënyrë që anëtarët ta mbikëqyrnin 24 orë në ditë, ndërsa aty ishte edhe një tendë ku qëndronte një roje shqiptare i armatosur me automatik Uzi. Qarku ishte kujdesur për ujitjen e plantacionit duke marrë ujë nga një shtëpi që kishte marrë me qira në zonë. Dhe kjo është konstatuar sipas informacioneve nga policët me përvojë të Zyrës së Punëve të Përgjithshme të Selanikut duke ndjekur gjurmët nga gomat e makinës. Gjurmët që nisnin nga plantacioni dhe të çonin në vendbanimin e caktuar. Hetimet e policisë vazhdojnë.