Shkatërrohet banda kriminale në Spanjë, disa shqiptarë mes të arrestuarve, grabitësit kishin njohuri paraushtarake

16 anëtarë të një bande kriminale është arrestuar nga Garda Civile spanjolle në Valencia. Ata ishin përgjegjës për një grabitje me dhunë brenda një shtëpie në Bétera (Valencia) në të cilën banorët, përfshirë dy të mitur, pësuan plagë.

Sipas mediave spanjolle, grabitësit kishin njohuri paraushtarake që e bënte të vështirë gjetjen e tyre dhe, përveç kësaj, secili prej tyre banonte në një provincë spanjolle dhe u bashkuan vetëm për të kryer akte kriminale të planifikuara më parë.

Policia zbuloi ndër të tjera se personat që kanë porositur sulmin në banesë janë dy vëllezër biznesmenë me kombësi kineze, të cilët janë arrestuar pas kontrollit në shtëpitë e tyre dhe njëri prej tyre tashmë ka shkuar në burg.

Në kuadër të operacionit “Neckars”, agjentët mësuan për kryerjen e një grabitjeje me dhunë në shtëpi dhe se të gjithë viktimat, anëtarë të së njëjtës familje, mes të cilëve edhe dy të mitur, janë dhunuar nga grabitësit , të cilët i kanë plagosur me sende të mprehta dhe i kërcënuan të miturit se do t’u shkaktonin lëndime prindërve dhe madje do t’u shkaktonin vdekjen nëse nuk do të bashkëpunonin.”

Viktimat deklaruan se kishin dorëzuar bizhuteri, ora dhe sende të tjera me vlerë rreth 175.000 euro dhe gjithashtu dhanë informacione për sulmuesit, për të cilët thanë se ishin njerëz nga Evropa Lindore, të veshur me veshje teknike të errëta, me kamera dhe mjete të ndryshme.

Falë identifikimit të një pjese të numrit të targës dhe modelit të një automjeti, ai u zbulua në një shtëpi në qytetin El Puig de Santa María (Valencia).

Pas hyrjes dhe kontrollit, agjentët kanë mundur të nxjerrin një gjurmë gishti të pjesshëm që korrespondon me një shtetas shqiptar, i cili kishte të dhëna të shumta për grabitje me dhunë në Shqipëri dhe Spanjë, vend ku bëhet e ditur, nëpërmjet Interpolit, se ai ka një urdhër arresti për 12 grabitje me armë zjarri.

Pas hetimeve të shumta, Garda Civile arriti të identifikojë pjesën tjetër të anëtarëve të organizatës kriminale, të cilët ishin fshehur në një shtëpi me qira ku hiqeshin si futbollistë.

Përveç kësaj, u bë e mundur gjetja e shtëpive të të gjithë anëtarëve në Ibiza, Arganda del Rey (Madrid), Burriana (Castellón) dhe Mislata (Valencia) dhe arrestimi i tre grabitësve të tjerë, të cilët tashmë janë në burg.

Në tetë kontrollet e kryera, Garda Civile ka sekuestruar 126 mijë euro cash, pesë automjete të modelit të lartë, bizhuteri, një shufër ari, frenues frekuencash, mjete ekskluzive për përdorim në bizhuteri të larta, veshje teknike dhe kapuç.

Po ashtu u sekuestruan armë zjarri, armë zjarri simuluese, një numër i madh thikash, intercom, kamera survejimi, mjete me të cilat mund të hyni në shtëpi (gërshërë, kaçavida etj.) dhe pajisje elektronike dhe teknologjike me vlerë të madhe.

Si rezultat i këtij operacioni janë arrestuar 16 persona, 11 meshkuj dhe 5 femra, të moshave 25 deri në 67 vjeç dhe me kombësi shqiptare, maqedonase, rumune, kineze dhe spanjolle.

Të gjithë ata akuzohen për veprat penale të grabitjes me dhunë, ndalimit të paligjshëm, plagosjes, zhvatjes dhe organizimit kriminal. Në operacion janë kërkuar të dhëna nga autoritetet shqiptare, sipas Gardës Civile, e cila ka bërë me dije se procedimet i janë dorëzuar Gjykatës së Shkallës së Parë dhe Udhëzimit Numër 1 të Llíria (Valencia).